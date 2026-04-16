Папа Римський зробив жорстку заяву після критики від Дональда Трампа

Папа Римський Лев XIV розкритикував тиранів, які витрачають мільярди на вбивства та руйнування. Ця заява з’явилася після критики з боку президента США Дональда Трампа, пише Sky News.

Лев XIV також розкритикував лідерів, які використовують релігійну лексику для виправдання воєн, і закликав до «рішучої зміни курсу».

«Господарі війни вдають, що не знають: щоб зруйнувати, достатньо миті, а от щоб відбудувати - часто не вистачає цілого життя. Вони закривають очі на те, що мільярди доларів витрачаються на вбивства та руйнування, а ресурсів, необхідних для лікування, освіти та відновлення, ніде не знайти», - заявив він.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп назвав понтифіка «слабким у питаннях злочинності» та «жахливим у зовнішній політиці».

