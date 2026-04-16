Папа Римский сделал жесткое заявление после критики Дональда Трампа

16:59, 16 апреля 2026
Фото: Associated Press
Папа Римский Лев XIV раскритиковал тиранов, которые тратят миллиарды на убийства и разрушения. Это заявление появилось после критики со стороны президента США Дональда Трампа, пишет Sky News.

Папа Римский резко высказался в адрес лидеров, которые тратят миллиарды на войны, и заявил, что мир «разоряется горсткой тиранов».

Лев XIV также раскритиковал лидеров, которые используют религиозную лексику для оправдания войн, и призвал к «решительной смене курса».

«Хозяева войны делают вид, что не знают: чтобы разрушить, достаточно мгновения, а чтобы восстановить — часто не хватает целой жизни. Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, а ресурсов, необходимых для лечения, образования и восстановления, нигде не найти», — заявил он.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал понтифика «слабым в вопросах преступности» и «ужасным во внешней политике».

США Дональд Трамп Ватикан

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд хочет изменить основания для отмены решений общих собраний кооперативов и ОСМД

КХС ВС просит Корпоративную палату отступить от устаревших выводов относительно наличия кворума для проведения общего собрания

Новая модель соцпомощи может обойтись бюджету в 50 млрд грн — Минфин предупреждает о рисках для бюджета

В парламенте предлагают ввести механизм, согласно которому базовая величина для расчёта социальной помощи не может быть ниже прожиточного минимума.

Закон о военном сборе освободил депутатов от отчетности за использование компенсаций из бюджета

Закон о военном сборе вступил в силу вместе с правом депутатов не отчитываться за свои расходы.

Налоговая палата КАС ВС инициировала обращение в Страсбург из-за фиксированных штрафов, нарушающих право на мирное владение имуществом

КАС ВС обратился в ЕСПЧ за консультативным заключением относительно пропорциональности санкций.

Отцовство погибшего военнослужащего может устанавливаться в гражданском процессе на основании экспертизы из уголовного дела — ВС

Верховный Суд подтвердил допустимость использования экспертного заключения из уголовного производства в гражданском деле об отцовстве.

