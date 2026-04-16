Папа Римский сделал жесткое заявление после критики Дональда Трампа

Фото: Associated Press

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Папа Римский Лев XIV раскритиковал тиранов, которые тратят миллиарды на убийства и разрушения. Это заявление появилось после критики со стороны президента США Дональда Трампа, пишет Sky News.

Папа Римский резко высказался в адрес лидеров, которые тратят миллиарды на войны, и заявил, что мир «разоряется горсткой тиранов».

Лев XIV также раскритиковал лидеров, которые используют религиозную лексику для оправдания войн, и призвал к «решительной смене курса».

«Хозяева войны делают вид, что не знают: чтобы разрушить, достаточно мгновения, а чтобы восстановить — часто не хватает целой жизни. Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, а ресурсов, необходимых для лечения, образования и восстановления, нигде не найти», — заявил он.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал понтифика «слабым в вопросах преступности» и «ужасным во внешней политике».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.