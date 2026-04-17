Ціна на нафту Brent різко впала після заяви Ірану про відкриття Ормузької протоки

Нафта подешевшала майже на 10%.

Як відомо, Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.

Після цієї заяви вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent впала нижче позначки $90 за барель уперше з 11 березня 2026 року.

Станом на 16:17 нафта Brent знизилася в ціні на 9,56%, досягнувши $89,83 за барель.

