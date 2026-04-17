Ормузьку протоку відкрито для всіх суден на період дії режиму припинення вогню в Лівані.

Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані. Про це написав міністр закордонних справ Ірану Сейєд Аббас Аракчі на своїй сторінці у соцмережі X

«Відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту терміну дії перемир’я за узгодженим маршрутом, який вже було оголошено Організацією портів та морського транспорту Ісламської Республіки Іран», — написав Арагчі.

Раніше президент США Дональд Трамп знову пообіцяв відкрити Ормузьку протоку.

