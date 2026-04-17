  1. У світі

Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані

16:08, 17 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ормузьку протоку відкрито для всіх суден на період дії режиму припинення вогню в Лівані.
Фото: Pexels
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані. Про це написав міністр закордонних справ Ірану Сейєд Аббас Аракчі на своїй сторінці у соцмережі X

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту терміну дії перемир’я за узгодженим маршрутом, який вже було оголошено Організацією портів та морського транспорту Ісламської Республіки Іран», — написав Арагчі.

Раніше президент США Дональд Трамп знову пообіцяв відкрити Ормузьку протоку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Іран

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]