Ормузский пролив открыт для всех судов на период действия режима прекращения огня в Ливане.

Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане. Об этом написал министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи на своей странице в соцсети X.

«В соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся срок действия перемирия по согласованному маршруту, который уже был объявлен Организацией портов и морского транспорта Исламской Республики Иран», — написал Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп снова пообещал открыть Ормузский пролив.

