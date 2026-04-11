  В мире

Дональд Трамп снова пообещал открыть Ормузский пролив

08:30, 11 апреля 2026
Дональд Трамп заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход судов через пролив, если Тегеран это делает.
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Ормузский пролив скоро откроют, и это будет независимо от сотрудничества Ирана. Об этом он сказал во время общения с прессой, пишет CNN.

По словам американского лидера, Иран потерпел военное поражение, и США теперь намерены открыть Ормузский пролив.

«Они потерпели военное поражение, и теперь мы откроем пролив вместе с ними или без них, но он будет открыт. Мы собираемся открыть пролив, как его называют, и, думаю, это произойдет довольно быстро, а если нет — мы сможем довести дело до конца тем или иным способом. Все идет хорошо», — заявил Трамп.

Он добавил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход судов через пролив, если Тегеран это делает, а главная цель в соглашении с Ираном — это ограничение ядерного потенциала страны.

«Отсутствие ядерного оружия. Это номер один. Знаете, я думаю, что смена режима уже произошла, хотя у нас никогда не было такого... такого критерия. Никакого ядерного оружия. В этом заключается 99% сути», — ответил президент на вопрос, как для него выглядит «успешное соглашение».

Как известно, США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.

Напомним, ранее Иран отказался разблокировать Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня.

