Дональд Трамп снова пообещал открыть Ормузский пролив

Дональд Трамп заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход судов через пролив, если Тегеран это делает.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Ормузский пролив скоро откроют, и это будет независимо от сотрудничества Ирана. Об этом он сказал во время общения с прессой, пишет CNN.

По словам американского лидера, Иран потерпел военное поражение, и США теперь намерены открыть Ормузский пролив.

«Они потерпели военное поражение, и теперь мы откроем пролив вместе с ними или без них, но он будет открыт. Мы собираемся открыть пролив, как его называют, и, думаю, это произойдет довольно быстро, а если нет — мы сможем довести дело до конца тем или иным способом. Все идет хорошо», — заявил Трамп.

Он добавил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход судов через пролив, если Тегеран это делает, а главная цель в соглашении с Ираном — это ограничение ядерного потенциала страны.

«Отсутствие ядерного оружия. Это номер один. Знаете, я думаю, что смена режима уже произошла, хотя у нас никогда не было такого... такого критерия. Никакого ядерного оружия. В этом заключается 99% сути», — ответил президент на вопрос, как для него выглядит «успешное соглашение».

Как известно, США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.

Напомним, ранее Иран отказался разблокировать Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня.

