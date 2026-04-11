Дональд Трамп знову пообіцяв відкрити Ормузьку протоку

Дональд Трамп заявив, що США не дозволять Ірану стягувати плату за проходження суден через протоку, якщо Тегеран це робить.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Ормузьку протоку скоро відкриють, і це буде незалежно від співпраці Ірану. Про це він сказав під час спілкування з пресою, пише CNN.

За словами американського лідера, Іран зазнав військової поразки і США тепер мають намір відкрити Ормузьку протоку.

«Вони зазнали військової поразки, і тепер ми відкриємо протоку разом із ними або без них, але вона буде відкрита. Ми збираємося відкрити протоку, як її називають, і, гадаю, це станеться досить швидко, а якщо ні - ми зможемо довести справу до кінця в той чи інший спосіб. Усе йде добре», - заявив Трамп.

Він додав, що США не дозволять Ірану стягувати плату за проходження суден через протоку, якщо Тегеран це робить, а головна мета в угоді з Іраном - це обмеження ядерного потенціалу країни.

«Відсутність ядерної зброї. Це номер один. Знаєте, я думаю, що зміна режиму вже відбулася, хоча у нас ніколи не було такого... такого критерію. Ніякої ядерної зброї. У цьому полягає 99% суті», - відповів президент на запитання, який для нього має вигляд «успішна угода».

Як відомо, США та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню.

Нагадаємо, раніше Іран відмовився розблокувати Ормузьку протоку в обмін на тимчасове припинення вогню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.