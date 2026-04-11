  1. У світі

Дональд Трамп знову пообіцяв відкрити Ормузьку протоку

08:30, 11 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дональд Трамп заявив, що США не дозволять Ірану стягувати плату за проходження суден через протоку, якщо Тегеран це робить.
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Ормузьку протоку скоро відкриють, і це буде незалежно від співпраці Ірану. Про це він сказав під час спілкування з пресою, пише CNN.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами американського лідера, Іран зазнав військової поразки і США тепер мають намір відкрити Ормузьку протоку.

«Вони зазнали військової поразки, і тепер ми відкриємо протоку разом із ними або без них, але вона буде відкрита. Ми збираємося відкрити протоку, як її називають, і, гадаю, це станеться досить швидко, а якщо ні - ми зможемо довести справу до кінця в той чи інший спосіб. Усе йде добре», - заявив Трамп.

Він додав, що США не дозволять Ірану стягувати плату за проходження суден через протоку, якщо Тегеран це робить, а головна мета в угоді з Іраном - це обмеження ядерного потенціалу країни.

«Відсутність ядерної зброї. Це номер один. Знаєте, я думаю, що зміна режиму вже відбулася, хоча у нас ніколи не було такого... такого критерію. Ніякої ядерної зброї. У цьому полягає 99% суті», - відповів президент на запитання, який для нього має вигляд «успішна угода».

Як відомо, США та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню.

Нагадаємо, раніше Іран відмовився розблокувати Ормузьку протоку в обмін на тимчасове припинення вогню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Іран

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]