У Болгарії проходять нові дострокові вибори до парламенту

Болгарія голосує за обрання нового парламенту вже всьоме з 2021 року.

У неділю, 19 квітня, у Болгарії проходять вибори до парламенту — це вже сьомі дострокові вибори в країні з 2021 року. Це також 18-ті парламентські вибори в країні з початку демократичних змін у 1989 році. Про це повідомляє Bulgarian News Agency.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 і працюють до 20:00. У разі наявності черг голосування можуть продовжити до 21:00.

Загалом у країні та за кордоном працює 11 995 виборчих дільниць у Болгарії та 493 дільниці у 55 країнах світу. Також передбачені пересувні урни для людей з інвалідністю.

За місця у 52-му скликанні парламенту — Національна асамблея Болгарії — змагаються 4 786 кандидатів. Вони представляють 14 партій, 10 коаліцій, а також одного незалежного кандидата.

Щоб пройти до парламенту, політичні сили мають подолати 4% бар’єр від дійсних голосів виборців.

Депутатів обирають за пропорційною системою у 31 багатомандатному виборчому окрузі. У більшості дільниць використовується машинне голосування, тоді як паперові бюлетені залишаються резервним варіантом або застосовуються на малих дільницях.

Після змін до Конституції у грудні 2023 року громадяни з подвійним громадянством отримали право балотуватися до парламенту за умови проживання в Болгарії щонайменше 18 місяців до виборів. За даними Центральної виборчої комісії, у нинішній кампанії таких кандидатів — 19.

Вибори організовує Центральна виборча комісія, за процесом стежать місцеві та міжнародні спостерігачі. Перші екзит-поли очікуються після завершення голосування у неділю ввечері.

