В Болгарии проходят новые досрочные выборы в парламент

Болгария голосует за избрание нового парламента уже в седьмой раз с 2021 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 19 апреля, в Болгарии проходят выборы в парламент — это уже седьмые досрочные выборы в стране с 2021 года. Это также 18-е парламентские выборы в стране с начала демократических перемен в 1989 году. Об этом сообщает Bulgarian News Agency.

Избирательные участки открылись в 7:00 и работают до 20:00. В случае наличия очередей голосование может продлиться до 21:00.

Всего в стране и за рубежом работает 11 995 избирательных участков в Болгарии и 493 участка в 55 странах мира. Также предусмотрены передвижные урны для людей с инвалидностью.

За места в 52-м созыве парламента — Национальной ассамблее Болгарии — соревнуются 4 786 кандидатов. Они представляют 14 партий, 10 коалиций, а также одного независимого кандидата.

Чтобы пройти в парламент, политические силы должны преодолеть 4% барьер по действительным голосам избирателей.

Депутатов избирают по пропорциональной системе в 31 многомандатном избирательном округе. В большинстве участков используется машинное голосование, тогда как бумажные бюллетени остаются резервным вариантом или применяются на небольших участках.

После изменений в Конституции в декабре 2023 года граждане с двойным гражданством получили право баллотироваться в парламент при условии проживания в Болгарии не менее 18 месяцев до выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, в нынешней кампании таких кандидатов — 19.

Выборы организует Центральная избирательная комиссия, за ходом голосования следят местные и международные наблюдатели. Первые результаты экзит-полов ожидаются после завершения голосования в воскресенье вечером.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.