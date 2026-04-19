Дональд Трамп анонсував нові переговори з Іраном та пригрозив Тегерану новими ударами

За словами Дональда Трампа, якщо Іран не погодиться на мирну угоду, то США атакують всі іранські електростанції та мости.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив що його представники вирушають до Пакистану на наступний раунд переговорів з Іраном, який відбудеться 20 квітня. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Трамп звинуватив Іран у порушенні домовленостей про припинення вогню, вказавши на атаку по французькому та британському суднах.

Також він анонсував новий раунд переговорів у столиці Пакистану – Ісламабаді, куди представники США прибудуть ввечері 20 квітня.

Трамп заявив, що Іран «допомагає» Вашингтону, заблокувавши Ормузьку протоку, оскільки, за його словами, через це Тегеран щоденно втрачає 500 мільйонів доларів, тоді як США «не втрачають нічого».

«Сполучені Штати нічого не втрачають. Насправді, багато суден зараз прямують до США, Техасу, Луїзіани та Аляски, щоб завантажитися, завдяки КВІР, який завжди хоче бути «крутим хлопцем!», – написав він.

Крім того, Трамп почав знову погрожувати Ірану. За його словами, якщо країна не погодиться на мирну угоду, то США атакують всі іранські електростанції та мости.

«Ми пропонуємо дуже справедливу та розумну угоду, І я сподіваюся, що вони її приймуть, бо якщо ні, Сполучені Штати знищать кожну електростанцію та кожен міст в Ірані. Більше ніякого містера доброго хлопця! Вони впадуть швидко, вони впадуть легко», – написав Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.