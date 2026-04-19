Дональд Трамп анонсировал новые переговоры с Ираном и пригрозил Тегерану новыми ударами

По словам Дональда Трампа, если Иран не согласится на мирное соглашение, США атакуют все иранские электростанции и мосты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители отправляются в Пакистан на следующий раунд переговоров с Ираном, который состоится 20 апреля. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп обвинил Иран в нарушении договоренностей о прекращении огня, указав на атаку на французское и британское суда.

Также он анонсировал новый раунд переговоров в столице Пакистана — Исламабаде, куда представители США прибудут вечером 20 апреля.

Трамп заявил, что Иран «помогает» Вашингтону, заблокировав Ормузский пролив, поскольку, по его словам, из-за этого Тегеран ежедневно теряет 500 миллионов долларов, тогда как США «не теряют ничего».

«Соединенные Штаты ничего не теряют. На самом деле, многие суда сейчас направляются в США, Техас, Луизиану и Аляску, чтобы загрузиться, благодаря КСИР, который всегда хочет быть “крутым парнем”!», — написал он.

Кроме того, Трамп вновь пригрозил Ирану. По его словам, если страна не согласится на мирное соглашение, США атакуют все иранские электростанции и мосты.

«Мы предлагаем очень справедливое и разумное соглашение, и я надеюсь, что они его примут, потому что если нет, Соединенные Штаты уничтожат каждую электростанцию и каждый мост в Иране. Больше никакого мистера хорошего парня! Они падут быстро, они падут легко», — написал Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.