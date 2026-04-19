  1. В мире

Дональд Трамп анонсировал новые переговоры с Ираном и пригрозил Тегерану новыми ударами

20:07, 19 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По словам Дональда Трампа, если Иран не согласится на мирное соглашение, США атакуют все иранские электростанции и мосты.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители отправляются в Пакистан на следующий раунд переговоров с Ираном, который состоится 20 апреля. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Трамп обвинил Иран в нарушении договоренностей о прекращении огня, указав на атаку на французское и британское суда.

Также он анонсировал новый раунд переговоров в столице Пакистана — Исламабаде, куда представители США прибудут вечером 20 апреля.

Трамп заявил, что Иран «помогает» Вашингтону, заблокировав Ормузский пролив, поскольку, по его словам, из-за этого Тегеран ежедневно теряет 500 миллионов долларов, тогда как США «не теряют ничего».

«Соединенные Штаты ничего не теряют. На самом деле, многие суда сейчас направляются в США, Техас, Луизиану и Аляску, чтобы загрузиться, благодаря КСИР, который всегда хочет быть “крутым парнем”!», — написал он.

Кроме того, Трамп вновь пригрозил Ирану. По его словам, если страна не согласится на мирное соглашение, США атакуют все иранские электростанции и мосты.

«Мы предлагаем очень справедливое и разумное соглашение, и я надеюсь, что они его примут, потому что если нет, Соединенные Штаты уничтожат каждую электростанцию и каждый мост в Иране. Больше никакого мистера хорошего парня! Они падут быстро, они падут легко», — написал Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Иран

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]