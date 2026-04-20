  1. У світі

Чоловік, який вчора застрелив 8 дітей у США, виявився батьком сімох з них

18:34, 20 квітня 2026
Після нападу в Луїзіані підозрюваний викрав авто та загинув під час погоні поліції.
У штаті Луїзіана (США) 19 квітня чоловік влаштував масову стрілянину. Як раніше повідомлялося, він вбив вісьмох дітей, а також внаслідок стрілянини також було поранено двох дорослих.

Згодом виявилося, що стрілець був батьком семи з восьми загиблих дітей, повідомляє Associated Press.

За даними поліції міста Шривпорт, спершу підозрюваний застрелив жінку, після чого пішов до сусіднього будинку, де відкрив вогонь по дітях.

Семеро дітей загинули всередині будинку. Ще одну дитину знайшли мертвою на даху — ймовірно, вона намагалася втекти. Ще одна дитина вистрибнула з даху, її госпіталізували, і, за попередніми даними, вона вижила.

В офісі коронера округу Каддо повідомили, що серед загиблих — троє хлопчиків і п’ятеро дівчаток віком від 3 до 11 років. Двох жінок також доправили до лікарні, одна з них перебуває у стані, що загрожує життю.

Після стрілянини підозрюваний, якого ідентифікували як Шамар Елкінс, під загрозою зброї викрав автомобіль. Згодом його застрелили правоохоронці під час поліцейської погоні.

За інформацією поліції, семеро із восьми загиблих дітей були його власними.

Цей випадок став найсмертоноснішою масовою стріляниною у США за понад два роки — відтоді, як у січні 2024 року в передмісті Чикаго було вбито вісім людей.

Мер Шривпорта Том Арсено назвав подію «можливо, найгіршою трагедією», з якою коли-небудь стикалося місто.

