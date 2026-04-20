Мужчина, который вчера застрелил 8 детей в США, оказался отцом семерых из них

После нападения в Луизиане подозреваемый угнал автомобиль и погиб во время полицейской погони.

В штате Луизиана (США) 19 апреля мужчина устроил массовую стрельбу. Как ранее сообщалось, он убил восьмерых детей, а также в результате стрельбы были ранены двое взрослых.

Впоследствии выяснилось, что стрелок был отцом семерых из восьми погибших детей, сообщает Associated Press.

По данным полиции города Шривпорт, сначала подозреваемый застрелил женщину, после чего пошел в соседний дом, где открыл огонь по детям.

Семь детей погибли внутри дома. Еще одного ребенка нашли мертвым на крыше — вероятно, он пытался сбежать. Еще один ребенок выпрыгнул с крыши, его госпитализировали, и, по предварительным данным, он выжил.

В офисе коронера округа Каддо сообщили, что среди погибших — трое мальчиков и пять девочек в возрасте от 3 до 11 лет. Двух женщин также доставили в больницу, одна из них находится в состоянии, угрожающем жизни.

После стрельбы подозреваемый, которого идентифицировали как Шамар Элкинс, под угрозой оружия угнал автомобиль. Впоследствии его застрелили правоохранители во время полицейской погони.

По информации полиции, семеро из восьми погибших детей были его собственными.

Этот случай стал самой смертоносной массовой стрельбой в США за более чем два года — с тех пор, как в январе 2024 года в пригороде Чикаго были убиты восемь человек.

Мэр Шривпорта Том Арсено назвал событие «возможно, самой страшной трагедией», с которой когда-либо сталкивался город.

