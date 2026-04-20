  1. У світі
  2. / В Україні

Масовий збій в OpenAI – «ліг» не тільки ChatGPT, а й Microsoft Copilot, ConnectWise і ще з десяток компонентів

19:35, 20 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
OpenAI підтвердила технічні проблеми — інцидент зачепив 12 компонентів і тривав щонайменше 48 хвилин.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

20 квітня сервіс ChatGPT став недоступним для частини користувачів у світі, зокрема в Україні. Компанія OpenAI офіційно підтвердила технічний збій і повідомила про розслідування причин проблеми, яка також зачепила Codex.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними MoneyControl, інцидент торкнувся 12 компонентів ChatGPT та одного компонента Codex. Користувачі масово повідомляли про збої через сервіс Downdetector — понад 1720 скарг стосувалися помилок шлюзу, проблем із входом та повної неможливості завантаження розмов.

Як раніше повідомлялося, у компанії OpenAI підтвердили технічні проблеми та зазначили, що наразі з’ясовують їхню причину. Також в OpenAI повідомили, що у частини користувачів можуть виникати перебої з доступом до ChatGPT Business протягом години після оновлення або додавання нових ліцензій. У компанії додали, що вже вжили заходів для усунення проблеми та відстежують процес відновлення роботи сервісів.

Збій тривав щонайменше 48 хвилин на момент останнього оновлення та став одним із наймасштабніших за кількістю компонентів, яких він торкнувся.

Крім ChatGPT, користувачі також повідомляли про перебої в роботі Microsoft Copilot та ConnectWise. Також з’являлися повідомлення про проблеми з Claude та Gemini, однак станом на момент фіксації інциденту ці дані не були підтверджені сервісом Downdetector.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ChatGPT OpenAI технології Microsoft ШІ

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]