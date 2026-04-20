Масовий збій в OpenAI – «ліг» не тільки ChatGPT, а й Microsoft Copilot, ConnectWise і ще з десяток компонентів

OpenAI підтвердила технічні проблеми — інцидент зачепив 12 компонентів і тривав щонайменше 48 хвилин.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

20 квітня сервіс ChatGPT став недоступним для частини користувачів у світі, зокрема в Україні. Компанія OpenAI офіційно підтвердила технічний збій і повідомила про розслідування причин проблеми, яка також зачепила Codex.

За даними MoneyControl, інцидент торкнувся 12 компонентів ChatGPT та одного компонента Codex. Користувачі масово повідомляли про збої через сервіс Downdetector — понад 1720 скарг стосувалися помилок шлюзу, проблем із входом та повної неможливості завантаження розмов.

Як раніше повідомлялося, у компанії OpenAI підтвердили технічні проблеми та зазначили, що наразі з’ясовують їхню причину. Також в OpenAI повідомили, що у частини користувачів можуть виникати перебої з доступом до ChatGPT Business протягом години після оновлення або додавання нових ліцензій. У компанії додали, що вже вжили заходів для усунення проблеми та відстежують процес відновлення роботи сервісів.

Збій тривав щонайменше 48 хвилин на момент останнього оновлення та став одним із наймасштабніших за кількістю компонентів, яких він торкнувся.

Крім ChatGPT, користувачі також повідомляли про перебої в роботі Microsoft Copilot та ConnectWise. Також з’являлися повідомлення про проблеми з Claude та Gemini, однак станом на момент фіксації інциденту ці дані не були підтверджені сервісом Downdetector.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.