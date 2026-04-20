Массовый сбой в OpenAI — «вышли из строя» не только ChatGPT, но и Microsoft Copilot, ConnectWise и ещё около десятка компонентов

19:35, 20 апреля 2026
OpenAI подтвердила технические проблемы — инцидент затронул 12 компонентов и длился не менее 48 минут.
20 апреля сервис ChatGPT стал недоступен для части пользователей по всему миру, в частности в Украине. Компания OpenAI официально подтвердила технический сбой и сообщила о расследовании причин проблемы, которая также затронула Codex.

По данным MoneyControl, инцидент затронул 12 компонентов ChatGPT и один компонент Codex. Пользователи массово сообщали о сбоях через сервис Downdetector — более 1720 жалоб касались ошибок шлюза, проблем с входом и полной невозможности загрузки бесед.

Как ранее сообщалось, в компании OpenAI подтвердили технические проблемы и отметили, что в настоящее время выясняют их причину. Также в OpenAI сообщили, что у части пользователей могут возникать перебои с доступом к ChatGPT Business в течение часа после обновления или добавления новых лицензий. В компании добавили, что уже приняли меры для устранения проблемы и отслеживают процесс восстановления работы сервисов.

Сбой длился не менее 48 минут на момент последнего обновления и стал одним из самых масштабных по количеству затронутых компонентов.

Помимо ChatGPT, пользователи также сообщали о сбоях в работе Microsoft Copilot и ConnectWise. Также поступали сообщения о проблемах с Claude и Gemini, однако на момент фиксации инцидента эти данные не были подтверждены сервисом Downdetector.

