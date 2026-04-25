Володимир Зеленський прибув з візитом до Азербайджану на зустріч з президентом Ільхамом Алієвим

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 25 квітня, прибув із робочим візитом до Азербайджану. Про це журналістам повідомив прессекретар Президента України Сергій Никифоров.

За його словами, під час перебування в країні Володимир Зеленський уже заслухав доповідь українських військових, які діляться досвідом та експертизою щодо захисту повітряного простору.

Також у межах візиту запланована зустріч Президента України з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

«Важливі перемовини. Взаємна повага та співпраця, що посилюють обидва наші народи», – прокоментував Президент України зустріч, опублікувавши фото.

