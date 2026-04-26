Польща запустила прямий поїзд з Варшави до хорватського міста Рієка

Польська залізниця відкрила сезонне сполучення до Хорватії, яке проходитиме через кілька країн Європи.

Польський залізничний оператор PKP Intercity запустив новий прямий нічний поїзд із Варшави до хорватського міста Рієка. Перший рейс уже завершив маршрут, повідомляє Euronews.

Маршрут отримав назву «Адріатичний експрес» і з’єднує Польщу з узбережжям Адріатичного моря. Потяг курсує до міста Рієка на північному заході Хорватії та став відповіддю на стабільний туристичний попит між країнами.

За даними туристичного порталу Travel Croatia, минулого року Хорватію відвідали понад 1,2 мільйона громадян Польщі. Очікується, що запуск прямого залізничного сполучення може збільшити цей потік, а також стимулювати поїздки хорватів до Польщі.

Нічний поїзд проходить через територію Польщі, Чехії, Австрії та Словенії. Час у дорозі становить близько 19 годин. Рейси виконуються чотири рази на тиждень, що робить його одним із найдовших залізничних маршрутів у Європі.

Ідею сполучення обговорювали ще близько чотирьох років тому, однак реалізацію відклала пандемія COVID-19. У травні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про запуск прямого поїзда до Хорватії вже в літній період.

У PKP Intercity зазначають, що перші рейси продемонстрували високий попит: понад 90% місць і всі спальні купе були заброньовані.

Потяг має 172 місця, з них 132 — у другому класі та 40 — у кушетках.

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак назвав запуск маршруту «початком нової глави для подорожей поїздом під час відпусток» та відзначив його доступність і зручність для пасажирів із різних регіонів.

Поїзд відправляється з Варшави приблизно о 14:00 і прибуває до Рієки до 09:00 наступного дня. У зворотному напрямку рейс стартує близько 19:00 та прибуває до польської столиці до 14:00.

Вартість квитка в один бік починається приблизно від 200 злотих (близько 50 євро).

Маршрут працюватиме лише в межах літнього туристичного сезону. Останній рейс із Варшави запланований на 28 серпня.

