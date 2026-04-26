Польша запустила прямой поезд из Варшавы в хорватский город Риека

Польская железная дорога открыла сезонное сообщение с Хорватией, которое будет проходить через несколько стран Европы.

Польский железнодорожный оператор PKP Intercity запустил новый прямой ночной поезд из Варшавы в хорватский город Риека. Первый рейс уже завершил маршрут, сообщает Euronews.

Маршрут получил название «Адриатический экспресс» и соединяет Польшу с побережьем Адриатического моря. Поезд курсирует до города Риека на северо-западе Хорватии и стал ответом на стабильный туристический спрос между странами.

По данным туристического портала Travel Croatia, в прошлом году Хорватию посетили более 1,2 миллиона граждан Польши. Ожидается, что запуск прямого железнодорожного сообщения может увеличить этот поток, а также стимулировать поездки хорватов в Польшу.

Ночной поезд проходит через территорию Польши, Чехии, Австрии и Словении. Время в пути составляет около 19 часов. Рейсы выполняются четыре раза в неделю, что делает его одним из самых длинных железнодорожных маршрутов в Европе.

Идею сообщения обсуждали еще около четырех лет назад, однако реализацию отложила пандемия COVID-19. В мае премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о запуске прямого поезда в Хорватию уже в летний период.

В PKP Intercity отмечают, что первые рейсы продемонстрировали высокий спрос: более 90% мест и все спальные купе были забронированы.

Поезд имеет 172 места, из них 132 — во втором классе и 40 — в кушетках.

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак назвал запуск маршрута «началом новой главы в истории поездок на поезде во время отпусков» и отметил его доступность и удобство для пассажиров из разных регионов.

Поезд отправляется из Варшавы примерно в 14:00 и прибывает в Риеку до 09:00 следующего дня. В обратном направлении рейс стартует около 19:00 и прибывает в польскую столицу до 14:00.

Стоимость билета в одну сторону начинается примерно от 200 злотых (около 50 евро).

Маршрут будет работать только в рамках летнего туристического сезона. Последний рейс из Варшавы запланирован на 28 августа.

