Німеччина визначила кандидата на посаду посла в Україні — ним стане дипломат НАТО Борис Руге

Німеччина визначила кандидатуру нового посла в Україні. Ним стане високопоставлений дипломат НАТО Борис Руге. Про це повідомляє Spiegel.

За даними видання, уряд Німеччини планує перевести Бориса Руге з штаб-квартири НАТО до України. Очікується, що відповідне рішення сьогодні має затвердити кабінет міністрів ФРН.

Зазначається, що призначення розглядається як формальність, а в уряді Німеччини наголошують на намірі посилити співпрацю з Україною.

У німецькому уряді зазначають, що вже узгоджено низку ключових дипломатичних призначень у межах планової ротації. Остаточне затвердження очікується на засіданні уряду.

Процедура призначення посла передбачає кілька етапів: погодження кандидатури з країною перебування, отримання агремана, після чого Федеральний президент Німеччини видає вірчу грамоту.

Посада посла Німеччини в Києві стала вакантною після рішення про переведення Гайко Томса до Мадрида. Він очолив німецьку місію в Україні лише минулого літа, після кадрових змін у німецькому уряді.

Хто такий Борис Руге

Наразі Борис Руге обіймає посаду помічника Генерального секретаря НАТО з політичних та безпекових питань. У разі затвердження він стане новим послом Німеччини в Києві.

До роботи в Брюсселі 64-річний дипломат обіймав низку ключових посад, зокрема був заступником голови Мюнхенської конференції з безпеки, працював у посольстві Німеччини у Вашингтоні та обіймав посаду посла в Ер-Ріяді.

Руге працює в дипломатичній службі Німеччини з 1989 року. Серед його досвіду — робота в штаб-квартирі НАТО під час місії в Косові, а також радницькі функції при командуванні сил Альянсу в регіоні.

