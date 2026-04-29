Германия определила кандидата на должность посла в Украине — им станет дипломат НАТО Борис Руге

Правительство ФРГ планирует назначить высокопоставленного представителя Альянса новым послом в Киеве.

Германия определила кандидатуру нового посла в Украине. Им станет высокопоставленный дипломат НАТО Борис Руге. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, правительство Германии планирует перевести Бориса Руге из штаб-квартиры НАТО в Украину. Ожидается, что соответствующее решение сегодня должно утвердить кабинет министров ФРГ.

Отмечается, что назначение рассматривается как формальность, а в правительстве Германии подчеркивают намерение усилить сотрудничество с Украиной.

В немецком правительстве отмечают, что уже согласован ряд ключевых дипломатических назначений в рамках плановой ротации. Окончательное утверждение ожидается на заседании правительства.

Процедура назначения посла предусматривает несколько этапов: согласование кандидатуры со страной пребывания, получение агремана, после чего федеральный президент Германии выдает верительную грамоту.

Должность посла Германии в Киеве стала вакантной после решения о переводе Гайко Томса в Мадрид. Он возглавил немецкую миссию в Украине лишь прошлым летом, после кадровых изменений в немецком правительстве.

Кто такой Борис Руге

В настоящее время Борис Руге занимает должность помощника Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и вопросам безопасности. В случае утверждения он станет новым послом Германии в Киеве.

До работы в Брюсселе 64-летний дипломат занимал ряд ключевых должностей, в частности был заместителем председателя Мюнхенской конференции по безопасности, работал в посольстве Германии в Вашингтоне и занимал должность посла в Эр-Рияде.

Руге работает в дипломатической службе Германии с 1989 года. Среди его опыта — работа в штаб-квартире НАТО во время миссии в Косово, а также консультативные функции при командовании силами Альянса в регионе.

