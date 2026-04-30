У Барселоні стався блекаут: без електроенергії залишилися 90 000 споживачів

16:28, 30 квітня 2026
Збій стався рівно через рік після попереднього масштабного відключення.
Фото: Endesa
У четвер, 30 квітня, у Барселоні стався масштабний збій в електропостачанні: близько 90 тисяч абонентів залишилися без світла, передає El Periódico.

Зазначається, що причиною стала аварія на високовольтній підстанції в районі Сан-Андреу. Через інцидент без електроенергії залишилися не лише місцеві жителі, а й підприємства в різних частинах міста, оскільки міська електромережа тісно пов’язана між районами.

За даними видання, вже через 15 хвилин після початку аварії кількість відключених клієнтів вдалося зменшити до 60 тисяч. Через деякий час збій було усунено, і електропостачання всіх постраждалих споживачів було відновлено.

Збій стався рівно через рік після попереднього масштабного відключення, яке тоді зачепило всю країну. Цього разу наслідки обмежилися Барселоною, однак масштаб інциденту знову виявився значним.

