Середній робочий тиждень у ЄС зменшився: де в Європі працюють найбільше і найменше

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

36 годин – саме стільки європейці в середньому працюють щотижня в ЄС на роботі, включаючи повний та неповний робочий день. Про це свідчать статистичні дані щодо зайнятості населення віком від 20 до 64 років.

Порівняно з 2014 роком показник зменшився — тоді європейці працювали в середньому 37 годин на тиждень.

Водночас між країнами ЄС спостерігається суттєва різниця. Найдовший робочий тиждень зафіксовано в Греції — 39,8 години. Далі йдуть Болгарія (39,0), Польща (38,9) та Румунія (38,8). Найкоротше працюють у Нідерландах — у середньому 32,1 години на тиждень. Також відносно короткий робочий час у Данії, Німеччині та Австрії — по 33,9 години.

Якщо аналізувати за видами економічної діяльності, то найбільше працюють у сільському, лісовому та рибному господарстві — 41,2 години на тиждень. Серед лідерів за тривалістю робочого часу також добувна промисловість (38,8 години) та будівництво (38,7).

Найкоротший робочий тиждень зафіксовано у сфері домашніх господарств як роботодавців — 26,7 години. Також менше працюють у сфері освіти (31,9 години) та у галузі мистецтва, розваг і відпочинку (32,9).

У статистиці враховано як працівників із повною, так і з частковою зайнятістю. Фактичний робочий час включає всі відпрацьовані години, зокрема понаднормові, але не враховує відпустки, лікарняні та час на дорогу до роботи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.