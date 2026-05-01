Средняя рабочая неделя в ЕС сократилась: где в Европе работают больше всего и меньше всего

36 часов — именно столько европейцы в среднем работают еженедельно в ЕС, включая полный и неполный рабочий день. Об этом свидетельствуют статистические данные по занятости населения в возрасте от 20 до 64 лет.

По сравнению с 2014 годом показатель снизился — тогда европейцы работали в среднем 37 часов в неделю.

В то же время между странами ЕС наблюдается существенная разница. Самая длинная рабочая неделя зафиксирована в Греции — 39,8 часа. Далее идут Болгария (39,0), Польша (38,9) и Румыния (38,8). Меньше всего работают в Нидерландах — в среднем 32,1 часа в неделю. Также относительно короткий рабочий день в Дании, Германии и Австрии — по 33,9 часа.

Если анализировать по видам экономической деятельности, то больше всего работают в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 41,2 часа в неделю. Среди лидеров по продолжительности рабочего времени также добывающая промышленность (38,8 часа) и строительство (38,7).

Самая короткая рабочая неделя зафиксирована в сфере домашних хозяйств как работодателей — 26,7 часа. Также меньше работают в сфере образования (31,9 часа) и в области искусства, развлечений и отдыха (32,9).

В статистике учтены как работники с полной, так и с частичной занятостью. Фактическое рабочее время включает все отработанные часы, в том числе сверхурочные, но не учитывает отпуска, больничные и время на дорогу до работы.

