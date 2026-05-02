  1. У світі

У США керівника юридичної фірми оштрафували на 1001 долар через ШІ-помилку підлеглого

20:50, 2 травня 2026
Керівник юридичної фірми був покараний за документ із фейковим посиланням, створеним за допомогою штучного інтелекту.
Федеральний суддя застосував санкції до керівника юридичної фірми в Каліфорнії через судовий документ, підготовлений молодшим адвокатом із використанням штучного інтелекту, який містив неправдиве посилання на судову справу. Суд зазначив, що відповідальність за такі помилки поширюється і на адвокатів, які здійснюють нагляд, пише Reuters.

Магістратський суддя США Пітер Канг у Сан-Франциско у своєму рішенні заявив, що адвокат Ленден Вебб мав здійснювати більш ретельний контроль за роботою юристки у своєму невеликому офісі, яка повідомила, що використовувала ШІ для підготовки документа. «Керівники юридичних фірм зобов’язані вживати розумних заходів, щоб усі юристи в їхніх фірмах надавали суду етичні та достовірні дані», — зазначив суддя.

Вебба, керуючого партнера каліфорнійської фірми Webb Law Group, у рішенні офіційно застерегли, оштрафували на 1001 долар і зобов’язали пройти навчання щодо контролю за підлеглими юристами та етичного використання штучного інтелекту.

У заяві він зазначив, що фірма «посилила роботу над покращенням» і прагне створювати цінність для клієнтів, хоча це не обходиться без труднощів, таких як «галюциновані посилання».

