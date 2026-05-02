В США руководителя юридической фирмы оштрафовали на 1001 доллар из-за ИИ-ошибки подчиненного

Руководитель юридической фирмы был наказан за документ с фейковой ссылкой, созданной с помощью искусственного интеллекта.

Федеральный судья применил санкции к руководителю юридической фирмы в Калифорнии из-за судебного документа, подготовленного младшим адвокатом с использованием искусственного интеллекта, который содержал ложную ссылку на судебное дело. Суд отметил, что ответственность за такие ошибки распространяется и на адвокатов, осуществляющих надзор, пишет Reuters.

Магистратский судья США Питер Канг в Сан-Франциско в своем решении заявил, что адвокат Ленден Уэбб должен был осуществлять более тщательный контроль за работой юристки в своем небольшом офисе, которая сообщила, что использовала ИИ для подготовки документа. «Руководители юридических фирм обязаны принимать разумные меры, чтобы все юристы в их фирмах предоставляли суду этичные и достоверные данные», — отметил судья.

Уэбба, управляющего партнера калифорнийской фирмы Webb Law Group, в решении официально предупредили, оштрафовали на 1001 доллар и обязали пройти обучение по контролю за подчиненными юристами и этичному использованию искусственного интеллекта.

В заявлении он отметил, что фирма «усилила работу по улучшению» и стремится создавать ценность для клиентов, хотя это не обходится без трудностей, таких как «галлюцинированные ссылки».

