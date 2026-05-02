  1. В мире

В США руководителя юридической фирмы оштрафовали на 1001 доллар из-за ИИ-ошибки подчиненного

20:50, 2 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Руководитель юридической фирмы был наказан за документ с фейковой ссылкой, созданной с помощью искусственного интеллекта.
Фото: shutterstock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный судья применил санкции к руководителю юридической фирмы в Калифорнии из-за судебного документа, подготовленного младшим адвокатом с использованием искусственного интеллекта, который содержал ложную ссылку на судебное дело. Суд отметил, что ответственность за такие ошибки распространяется и на адвокатов, осуществляющих надзор, пишет Reuters.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Магистратский судья США Питер Канг в Сан-Франциско в своем решении заявил, что адвокат Ленден Уэбб должен был осуществлять более тщательный контроль за работой юристки в своем небольшом офисе, которая сообщила, что использовала ИИ для подготовки документа. «Руководители юридических фирм обязаны принимать разумные меры, чтобы все юристы в их фирмах предоставляли суду этичные и достоверные данные», — отметил судья.

Уэбба, управляющего партнера калифорнийской фирмы Webb Law Group, в решении официально предупредили, оштрафовали на 1001 доллар и обязали пройти обучение по контролю за подчиненными юристами и этичному использованию искусственного интеллекта.

В заявлении он отметил, что фирма «усилила работу по улучшению» и стремится создавать ценность для клиентов, хотя это не обходится без трудностей, таких как «галлюцинированные ссылки».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США адвокат искусственный интеллект ИИ

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]