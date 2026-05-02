  1. У світі

У США зобов’язали соцмережі попереджати про шкоду для психіки — закон оскаржують у суді

19:36, 2 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Автори закону проводять паралель із сигаретами — пропонують попередження про шкоду, як на тютюні.
У США зобов’язали соцмережі попереджати про шкоду для психіки — закон оскаржують у суді
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У штаті Міннесота (США) подали позов до суду проти нового закону, який зобов’язує соціальні мережі показувати користувачам попередження про можливу шкоду для психічного здоров’я.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що сталося

Закон, який має запрацювати з 1 липня, передбачає: перед кожним входом у соцмережу користувач має підтвердити, що ознайомлений із ризиками для психічного здоров’я.

Серед можливих попереджень:

  • «Увага: використання соціальних мереж може негативно впливати на ваше психічне здоров’я»;
  • «Цей застосунок показує те, що отримує більше кліків, а не те, що є правдою».

Платформи не зможуть змінювати ці повідомлення або додавати власні пояснення.

Чому подали позов

Позивачі вважають, що держава фактично змушує приватні компанії поширювати свою позицію.

Також там наголошують:

  • такі попередження — це не доведений факт, а дискусійна тема;
  • закон однаково застосовується до всіх користувачів — і до підлітків, і до дорослих;
  • попередження доведеться підтверджувати щоразу, без можливості його вимкнути.

Окремо критикують те, що закон стосується лише соцмереж, але не зачіпає інші подібні сервіси — наприклад, онлайн-магазини чи пошуковики.

Що кажуть у владі

Автори закону переконані: соцмережі можуть шкодити психічному здоров’ю, особливо дітей, тому користувачів потрібно про це попереджати.

Ініціатори порівнюють ситуацію із сигаретами — мовляв, колись суспільство недооцінювало їхню шкоду, а згодом це стало очевидним.

Чому це важливо

Суперечка зводиться до балансу між двома речами:

  • захистом здоров’я користувачів, особливо дітей;
  • свободою слова і правом бізнесу не поширювати позицію держави.

Що далі

Тепер суд має вирішити, чи не порушує цей закон право на свободу слова. Якщо визнають, що держава зайшла надто далеко, його можуть заблокувати ще до запуску, вказує Courthouse News.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США позов соцмережі

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд: тривале проживання і міцний зв’язок із житлом можуть зупинити виселення

ВС підтвердив, що власник житла не може виселити осіб, якщо таке втручання є непропорційним у розумінні статті 8 Конвенції.

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Перерахунок пенсії за рішенням суду: чому реальні виплати доводиться виборювати роками

Пенсійні спори 2026: як обійти Постанову № 821 та отримати реальні виплати за рішенням суду.

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Суд визнав матір винною в ухиленні від виховання сина через його образливі ШІ-стікери в Telegram

Суд визнав матір винною через участь її сина в образливому листуванні зі стікерами, створеними за допомогою ChatGPT.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]