У США зобов’язали соцмережі попереджати про шкоду для психіки — закон оскаржують у суді

Автори закону проводять паралель із сигаретами — пропонують попередження про шкоду, як на тютюні.

У штаті Міннесота (США) подали позов до суду проти нового закону, який зобов’язує соціальні мережі показувати користувачам попередження про можливу шкоду для психічного здоров’я.

Що сталося

Закон, який має запрацювати з 1 липня, передбачає: перед кожним входом у соцмережу користувач має підтвердити, що ознайомлений із ризиками для психічного здоров’я.

Серед можливих попереджень:

«Увага: використання соціальних мереж може негативно впливати на ваше психічне здоров’я»;

«Цей застосунок показує те, що отримує більше кліків, а не те, що є правдою».

Платформи не зможуть змінювати ці повідомлення або додавати власні пояснення.

Чому подали позов

Позивачі вважають, що держава фактично змушує приватні компанії поширювати свою позицію.

Також там наголошують:

такі попередження — це не доведений факт, а дискусійна тема;

закон однаково застосовується до всіх користувачів — і до підлітків, і до дорослих;

попередження доведеться підтверджувати щоразу, без можливості його вимкнути.

Окремо критикують те, що закон стосується лише соцмереж, але не зачіпає інші подібні сервіси — наприклад, онлайн-магазини чи пошуковики.

Що кажуть у владі

Автори закону переконані: соцмережі можуть шкодити психічному здоров’ю, особливо дітей, тому користувачів потрібно про це попереджати.

Ініціатори порівнюють ситуацію із сигаретами — мовляв, колись суспільство недооцінювало їхню шкоду, а згодом це стало очевидним.

Чому це важливо

Суперечка зводиться до балансу між двома речами:

захистом здоров’я користувачів, особливо дітей;

свободою слова і правом бізнесу не поширювати позицію держави.

Що далі

Тепер суд має вирішити, чи не порушує цей закон право на свободу слова. Якщо визнають, що держава зайшла надто далеко, його можуть заблокувати ще до запуску, вказує Courthouse News.

