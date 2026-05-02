В США обязали соцсети предупреждать о вреде для психики — закон оспаривают в суде

В штате Миннесота (США) подали иск в суд против нового закона, который обязывает социальные сети показывать пользователям предупреждения о возможном вреде для психического здоровья.

Что произошло

Закон, который должен вступить в силу с 1 июля, предусматривает: перед каждым входом в соцсеть пользователь должен подтвердить, что ознакомлен с рисками для психического здоровья.

Среди возможных предупреждений:

«Внимание: использование социальных сетей может негативно влиять на ваше психическое здоровье»;

«Это приложение показывает то, что получает больше кликов, а не то, что является правдой».

Платформы не смогут изменять эти сообщения или добавлять собственные пояснения.

Почему подали иск

Истцы считают, что государство фактически заставляет частные компании распространять свою позицию.

Также они отмечают:

такие предупреждения — это не доказанный факт, а дискуссионная тема;

закон одинаково применяется ко всем пользователям — и к подросткам, и к взрослым;

предупреждение придется подтверждать каждый раз, без возможности его отключить.

Отдельно критикуют то, что закон касается только соцсетей, но не затрагивает другие похожие сервисы — например, интернет-магазины или поисковые системы.

Что говорят власти

Авторы закона убеждены: соцсети могут вредить психическому здоровью, особенно детей, поэтому пользователей нужно об этом предупреждать.

Инициаторы сравнивают ситуацию с сигаретами — мол, раньше общество недооценивало их вред, а позже это стало очевидным.

Почему это важно

Спор сводится к балансу между двумя вещами:

защитой здоровья пользователей, особенно детей;

свободой слова и правом бизнеса не распространять позицию государства.

Что дальше

Теперь суд должен решить, не нарушает ли этот закон право на свободу слова. Если признают, что государство зашло слишком далеко, его могут заблокировать еще до запуска, указывает Courthouse News.

