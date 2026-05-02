У США взяли під варту 77-річного адвоката за неповагу до суду — він відмовився назвати своїх клієнтів

У США майже через два місяці після того, як адвоката ув’язнили за неповагу до суду під час спору з асоціацією власників житла, апеляційний суд відмовив у задоволенні його клопотання про звільнення, пише Clickorlando.

77-річний Брюс Буртофф представляв трьох своїх сусідів у невдалому позові 2020 року проти їхньої асоціації власників житла, в якому йшлося про неналежне управління.

Як свідчать судові матеріали, 4 березня суддя ув’язнив Буртоффа за цивільну неповагу до суду після того, як адвокат неодноразово відмовлявся назвати двох своїх клієнтів, які подали позов анонімно під псевдонімами Jane Doe та Joe Doe.

Інший суддя у 2023 році відхилив позов позивачів проти асоціації North Shore at Lake Hart HOA, назвавши його «незрозумілим».

Асоціація, яка стверджує, що витратила понад 100 000 доларів на захист від того, що вона називає «безпідставним» позовом, заявила, що потребує справжніх імен Jane Doe та Joe Doe для стягнення з них витрат на адвокатів.

HOA також вимагає компенсації витрат на адвокатів від Лінн Сендфорд — єдиної позивачки, яка вказала своє ім’я у позові. «Я дуже розчарована і засмучена», — сказала Сендфорд про відмову апеляційного суду звільнити Буртоффа. «Я чекаю, що буде далі».

У терміновому клопотанні, поданому раніше цього місяця до Апеляційного суду 6-го округу, Буртофф стверджував, що суддя окружного суду Джон Джордан неправомірно визнав його винним у неповазі до суду під час слухання в лютому, яке було призначене тоді, коли адвокат перебував у круїзі Карибами і не міг бути присутнім.

Раніше Буртофф також заявляв, що розкриття особистостей позивачів порушить правило Флоридської колегії адвокатів щодо захисту конфіденційної інформації клієнтів.

Водночас асоціація, яка звинуватила адвоката у «зловживанні» графіком судових засідань, заперечує, що адвокатська таємниця забороняє Буртоффу розкривати імена його клієнтів.

Буртофф просив апеляційний суд скасувати рішення суду нижчої інстанції про неповагу та звільнити його з в’язниці округу Оріндж.

