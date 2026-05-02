В США взяли под стражу 77-летнего адвоката за неуважение к суду — он отказался назвать своих клиентов

22:36, 2 мая 2026
Адвокат отказывался назвать двух своих клиентов, которые подали иск анонимно под псевдонимами.
Фото: rdcpix.com
В США почти через два месяца после того, как адвоката заключили под стражу за неуважение к суду во время спора с ассоциацией владельцев жилья, апелляционный суд отказал в удовлетворении его ходатайства об освобождении, пишет Clickorlando.

77-летний Брюс Буртофф представлял трех своих соседей в неудачном иске 2020 года против их ассоциации владельцев жилья, в котором речь шла о ненадлежащем управлении.

Как свидетельствуют судебные материалы, 4 марта судья заключил Буртоффа под стражу за гражданское неуважение к суду после того, как адвокат неоднократно отказывался назвать двух своих клиентов, которые подали иск анонимно под псевдонимами Jane Doe и Joe Doe.

Другой судья в 2023 году отклонил иск истцов против ассоциации North Shore at Lake Hart HOA, назвав его «непонятным».

Ассоциация, которая утверждает, что потратила более 100 000 долларов на защиту от того, что она называет «безосновательным» иском, заявила, что нуждается в настоящих именах Jane Doe и Joe Doe для взыскания с них расходов на адвокатов.

HOA также требует компенсации расходов на адвокатов от Линн Сэндфорд — единственной истцы, которая указала свое имя в иске. «Я очень разочарована и расстроена», — сказала Сэндфорд о отказе апелляционного суда освободить Буртоффа. «Я жду, что будет дальше».

В срочном ходатайстве, поданном ранее в этом месяце в Апелляционный суд 6-го округа, Буртофф утверждал, что судья окружного суда Джон Джордан неправомерно признал его виновным в неуважении к суду во время слушания в феврале, которое было назначено в то время, когда адвокат находился в круизе по Карибам и не мог присутствовать.

Ранее Буртофф также заявлял, что раскрытие личностей истцов нарушит правило Флоридской коллегии адвокатов о защите конфиденциальной информации клиентов.

В то же время ассоциация, которая обвинила адвоката в «злоупотреблении» графиком судебных заседаний, отрицает, что адвокатская тайна запрещает Буртоффу раскрывать имена его клиентов.

Буртофф просил апелляционный суд отменить решение суда нижестоящей инстанции о неуважении к суду и освободить его из тюрьмы округа Ориндж.

