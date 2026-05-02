  1. У світі

Лікування малярії у немовлят — ВООЗ дала «зелене світло» новому препарату

23:30, 2 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Всесвітня організація охорони здоров’я вперше схвалила препарат проти малярії для немовлят, який може суттєво знизити ризики смертності серед дітей та забезпечити безпечне лікування наймолодших пацієнтів.
Лікування малярії у немовлят — ВООЗ дала «зелене світло» новому препарату
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Всесвітня організація охорони здоров’я вперше схвалила препарат проти малярії, спеціально створений для немовлят, що відкриває шлях до його ширшого використання у світі, пише The Guardian.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У деяких регіонах Африки до 18% дітей віком до шести місяців інфікуються малярією, однак раніше для них не було безпечного лікування. За даними 2024 року, від цієї хвороби померло близько 610 тисяч людей, і більшість із них — це африканські діти до п’яти років.

У ВООЗ пояснюють, що немовлят раніше лікували препаратами, призначеними для старших дітей, що підвищувало ризики неправильного дозування, побічних ефектів і отруєнь.

Очікується, що новий препарат Coartem Baby, який можна застосовувати для дітей вагою від 2 кг, допоможе вирішити цю проблему. Він випускається у вигляді таблеток із вишневим смаком, які легко розчиняються у рідинах, зокрема у грудному молоці.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус зазначив, що боротьба з малярією поступово виходить на новий рівень завдяки появі ефективніших рішень.

Препарат пройшов прекваліфікацію ВООЗ, що підтверджує його відповідність міжнародним стандартам якості, безпеки та ефективності та дозволяє використовувати його у державних системах охорони здоров’я, зокрема в країнах Африки на південь від Сахари.

Розробкою займалася компанія Novartis у співпраці з організацією Medicines for Malaria Venture. Препарат містить два активні компоненти — артеметер і люмефантрин, які ефективно діють проти збудника малярії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд: тривале проживання і міцний зв’язок із житлом можуть зупинити виселення

ВС підтвердив, що власник житла не може виселити осіб, якщо таке втручання є непропорційним у розумінні статті 8 Конвенції.

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Перерахунок пенсії за рішенням суду: чому реальні виплати доводиться виборювати роками

Пенсійні спори 2026: як обійти Постанову № 821 та отримати реальні виплати за рішенням суду.

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Суд визнав матір винною в ухиленні від виховання сина через його образливі ШІ-стікери в Telegram

Суд визнав матір винною через участь її сина в образливому листуванні зі стікерами, створеними за допомогою ChatGPT.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]