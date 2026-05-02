Лікування малярії у немовлят — ВООЗ дала «зелене світло» новому препарату

Всесвітня організація охорони здоров’я вперше схвалила препарат проти малярії, спеціально створений для немовлят, що відкриває шлях до його ширшого використання у світі, пише The Guardian.

У деяких регіонах Африки до 18% дітей віком до шести місяців інфікуються малярією, однак раніше для них не було безпечного лікування. За даними 2024 року, від цієї хвороби померло близько 610 тисяч людей, і більшість із них — це африканські діти до п’яти років.

У ВООЗ пояснюють, що немовлят раніше лікували препаратами, призначеними для старших дітей, що підвищувало ризики неправильного дозування, побічних ефектів і отруєнь.

Очікується, що новий препарат Coartem Baby, який можна застосовувати для дітей вагою від 2 кг, допоможе вирішити цю проблему. Він випускається у вигляді таблеток із вишневим смаком, які легко розчиняються у рідинах, зокрема у грудному молоці.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус зазначив, що боротьба з малярією поступово виходить на новий рівень завдяки появі ефективніших рішень.

Препарат пройшов прекваліфікацію ВООЗ, що підтверджує його відповідність міжнародним стандартам якості, безпеки та ефективності та дозволяє використовувати його у державних системах охорони здоров’я, зокрема в країнах Африки на південь від Сахари.

Розробкою займалася компанія Novartis у співпраці з організацією Medicines for Malaria Venture. Препарат містить два активні компоненти — артеметер і люмефантрин, які ефективно діють проти збудника малярії.

