Лечение малярии у младенцев – ВОЗ дала «зеленый свет» новому препарату

Всемирная организация здравоохранения впервые одобрила препарат против малярии для грудных детей, который может существенно снизить риски смертности среди детей и обеспечить безопасное лечение самых молодых пациентов.

Всемирная организация здравоохранения впервые одобрила препарат против малярии, специально разработанный для младенцев, что открывает путь к его более широкому применению в мире, пишет The Guardian.

В некоторых регионах Африки до 18% детей в возрасте до шести месяцев заражаются малярией, однако ранее для них не существовало безопасного лечения. По данным за 2024 год, от этой болезни умерло около 610 тысяч человек, и большинство из них — африканские дети до пяти лет.

В ВОЗ поясняют, что ранее младенцев лечили препаратами, предназначенными для более старших детей, что увеличивало риски неправильной дозировки, побочных эффектов и отравлений.

Ожидается, что новый препарат Coartem Baby, который можно применять для детей весом от 2 кг, поможет решить эту проблему. Он выпускается в виде таблеток с вишнёвым вкусом, которые легко растворяются в жидкостях, в том числе в грудном молоке.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что борьба с малярией постепенно выходит на новый уровень благодаря появлению более эффективных решений.

Препарат прошёл преквалификацию ВОЗ, что подтверждает его соответствие международным стандартам качества, безопасности и эффективности и позволяет использовать его в государственных системах здравоохранения, в частности в странах Африки к югу от Сахары.

Разработкой занималась компания Novartis в сотрудничестве с организацией Medicines for Malaria Venture. Препарат содержит два активных компонента — артеметер и люмефантрин, которые эффективно воздействуют на возбудителя малярии.

