Великі видавництва подали до суду на Meta та Цукерберга через навчання ШІ Llama на «піратських» книжках

П’ять американських видавництв і письменник звинуватили Meta у незаконному використанні мільйонів книжок та статей для навчання моделі штучного інтелекту Llama.

П’ять великих американських видавництв і письменник Скотт Туроу подали колективний позов проти Meta та її генерального директора Марка Цукерберга, звинувативши компанію у незаконному використанні мільйонів книжок і статей для навчання моделі штучного інтелекту Llama. Про це повідомляє The New York Times.

Позов подали до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка. Позивачі стверджують, що Meta використовувала твори, захищені авторським правом, без дозволу авторів і видавців, а також видаляла повідомлення про авторські права та іншу інформацію щодо управління авторськими правами.

За даними позову, інженери Meta нібито використовували піратські книги та журнальні статті для навчання Llama. Зокрема, йдеться про завантаження неліцензійних копій через сайти Anna’s Archive, LibGen та Sci-Hub. Також у документі зазначається, що Марк Цукерберг «особисто санкціонував та активно заохочував порушення».

У Meta заявили, що навчання моделей штучного інтелекту на матеріалах, захищених авторським правом, може підпадати під принцип добросовісного використання. Речник компанії Дейв Арнольд повідомив The New York Times, що Meta «рішуче боротиметься» проти позову.

Позивачі вважають, що технологія Meta становить загрозу для письменників і видавців, оскільки ШІ може створювати книги-копії, короткі перекази та тексти у стилі конкретних авторів, що зменшує потребу читачів купувати оригінальні твори.

У позові згадуються автори, чиї роботи, за твердженням позивачів, використовувалися для навчання Llama, зокрема В. Е. Шваб, Н. К. Джемісін, Лемоні Снікет і Скотт Туроу.

Частину доказів, як стверджується, отримали безпосередньо від самої моделі Llama. Зокрема, під час створення туристичного путівника у стилі письменниці Беккі Ломакс модель нібито заявила, що її навчали на текстових даних, які включали опубліковані роботи авторки.

Також у позові зазначено, що Llama здатна детально переказувати книги. Під час запиту щодо роману Скотта Туроу «Презумпція невинуватості» модель, за даними позивачів, повідомила, що її навчали на цифровій версії книги.

Скотт Туроу назвав дії Meta «безсоромними, шкідливими та несправедливими». За його словами, компанія свідомо використовувала піратські копії книжок для створення системи, здатної генерувати тексти у стилі авторів.

Позивачі також заявляють, що результати роботи ШІ можуть бути настільки схожими на оригінальні твори за сюжетом, персонажами та стилістикою, що фактично замінюють авторські книги для частини читачів.

Це вже не перший судовий позов авторів і видавців проти технологічних компаній через використання творів для навчання моделей штучного інтелекту. Раніше подібні позови подали проти OpenAI, Anthropic, Google та xAI.

