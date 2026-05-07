Крупные издательства подали в суд на Meta и Цукерберга из-за обучения ИИ Llama на «пиратских» книгах

Пять американских издательств и писатель обвинили Meta в незаконном использовании миллионов книг и статей для обучения модели искусственного интеллекта Llama.

Пять крупных американских издательств и писатель Скотт Туроу подали коллективный иск против Meta и ее генерального директора Марка Цукерберга, обвинив компанию в незаконном использовании миллионов книг и статей для обучения модели искусственного интеллекта Llama. Об этом сообщает The New York Times.

Иск подан в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка. Истцы утверждают, что Meta использовала произведения, защищенные авторским правом, без разрешения авторов и издателей, а также удаляла уведомления об авторских правах и другую информацию, касающуюся управления авторскими правами.

Согласно иску, инженеры Meta якобы использовали пиратские книги и журнальные статьи для обучения Llama. В частности, речь идет о загрузке нелицензионных копий через сайты Anna’s Archive, LibGen и Sci-Hub. Также в документе отмечается, что Марк Цукерберг «лично санкционировал и активно поощрял нарушения».

В Meta заявили, что обучение моделей искусственного интеллекта на материалах, защищенных авторским правом, может подпадать под принцип добросовестного использования. Пресс-секретарь компании Дэйв Арнольд сообщил The New York Times, что Meta «решительно будет бороться» против иска.

Истцы считают, что технология Meta представляет угрозу для писателей и издателей, поскольку ИИ может создавать копии книг, краткие пересказы и тексты в стиле конкретных авторов, что снижает потребность читателей в покупке оригинальных произведений.

В иске упоминаются авторы, чьи работы, по утверждению истцов, использовались для обучения Llama, в частности В. Э. Шваб, Н. К. Джемисин, Лемони Сникет и Скотт Туроу.

Часть доказательств, как утверждается, была получена непосредственно от самой модели Llama. В частности, при создании туристического путеводителя в стиле писательницы Бекки Ломакс модель якобы заявила, что ее обучали на текстовых данных, которые включали опубликованные работы автора.

Также в иске указано, что Llama способна подробно пересказывать книги. При запросе о романе Скотта Туроу «Презумпция невиновности» модель, по данным истцов, сообщила, что ее обучали на цифровой версии книги.

Скотт Туроу назвал действия Meta «бесстыдными, вредными и несправедливыми». По его словам, компания сознательно использовала пиратские копии книг для создания системы, способной генерировать тексты в стиле авторов.

Истцы также заявляют, что результаты работы ИИ могут быть настолько похожи на оригинальные произведения по сюжету, персонажам и стилистике, что фактически заменяют авторские книги для части читателей.

Это уже не первый судебный иск авторов и издателей против технологических компаний в связи с использованием произведений для обучения моделей искусственного интеллекта. Ранее подобные иски были поданы против OpenAI, Anthropic, Google и xAI.

