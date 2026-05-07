  1. У світі
  2. / В Україні

Міноборони РФ оголосило про «перемир’я» з 8 по 10 травня

19:02, 7 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Російська сторона заявила про «режим тиші» до 10 травня.
Міноборони РФ оголосило про «перемир’я» з 8 по 10 травня
Ілюстративне фото, джерело - Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони РФ заявило про запровадження тимчасового режиму припинення вогню з 00:00 8 травня до 10 травня.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У російському відомстві повідомили, що на цей період російські війська нібито мають припинити бойові дії.

Водночас у Міноборони РФ заявили, що у разі порушення перемир’я або ударів по населених пунктах і об’єктах російська сторона «дасть відповідь». Також російське відомство пригрозило «масованим ракетним ударом по центру Києва» у разі спроб, як там стверджують, «зірвати святкування 81-ї річниці Перемоги в Москві».

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зірвала режим тиші, який він оголосив з 00:00 6 травня.

У ніч на 6 травня російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети, керовану авіаційну ракету та 108 безпілотників, заявили у Повітряних силах ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Обвинувачені зможуть вимагати компенсацію за незаконне переслідування через суд: до КПК готують зміни

Новий законопроєкт передбачає уточнення процесуальних прав сторін у справах, що відкриваються за заявою потерпілого.

Порушення санкцій намагаються криміналізувати: законопроєкт майже готовий до другого читання

Депутати не відмовилися від планів запровадити кримінальну відповідальність за обхід санкцій.

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя

Суддя Людмила Кропивна, яку підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, не зможе розглядати справи до завершення кримінального провадження.

Спори з ТЦК онлайн: чи можна оскаржити дії дистанційно у 2026 році

Оскаржити дії ТЦК дистанційно можливо, однак електронне звернення до суду вимагає дотримання процесуальних правил.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]