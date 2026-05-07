Міноборони РФ оголосило про «перемир’я» з 8 по 10 травня
Міністерство оборони РФ заявило про запровадження тимчасового режиму припинення вогню з 00:00 8 травня до 10 травня.
У російському відомстві повідомили, що на цей період російські війська нібито мають припинити бойові дії.
Водночас у Міноборони РФ заявили, що у разі порушення перемир’я або ударів по населених пунктах і об’єктах російська сторона «дасть відповідь». Також російське відомство пригрозило «масованим ракетним ударом по центру Києва» у разі спроб, як там стверджують, «зірвати святкування 81-ї річниці Перемоги в Москві».
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зірвала режим тиші, який він оголосив з 00:00 6 травня.
У ніч на 6 травня російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети, керовану авіаційну ракету та 108 безпілотників, заявили у Повітряних силах ЗСУ.
