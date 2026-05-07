Минобороны РФ объявило о «перемирии» с 8 по 10 мая

19:02, 7 мая 2026
Российская сторона заявила о «режиме тишины» до 10 мая.
Иллюстративные фото, источник - Getty Images
Министерство обороны РФ заявило о введении временного режима прекращения огня с 00:00 8 мая до 10 мая.
В российском ведомстве сообщили, что на этот период российские войска якобы должны прекратить боевые действия.
В то же время в Минобороны РФ заявили, что в случае нарушения перемирия или ударов по населенным пунктам и объектам российская сторона «даст ответ». Также российское ведомство пригрозило «массированным ракетным ударом по центру Киева» в случае попыток, как там утверждают, «сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве».
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сорвала режим тишины, который он объявил с 00:00 6 мая.
В ночь на 6 мая российская армия запустила по Украине две баллистические ракеты, управляемую авиационную ракету и 108 беспилотников, заявили в Воздушных силах ВСУ.
