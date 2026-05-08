У штаб-квартирі партії прем’єра Нідерландів стався вибух – поліція затримала підозрюваного

08:48, 8 травня 2026
У будівлі партії D66 в Гаазі, де перебували близько 30 людей, вибухнула піротехніка, яку кинули через поштову щілину.
Фото: NOS
У Гаазі стався вибух у штаб-квартирі політичної партії D66, яку очолює прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен. Про це повідомляє NOS.

За даними поліції, приблизно за годину після інциденту правоохоронці затримали підозрюваного. Слідство встановило, що чоловік кинув у щілину для пошти в дверях офісу петарду або саморобний феєрверк.

Речник партії D66 заявив, що через поштову скриньку було кинуто піротехнічну бомбу. У момент вибуху в будівлі перебували люди, однак ніхто не постраждав.

«Люди були налякані», — зазначив представник партії.

Роб Єттен назвав інцидент «боягузливим актом залякування». У соцмережах він заявив, що в демократичних Нідерландах насильству не дозволять змусити когось замовкнути.

Поліція оточила район навколо будівлі. За попередньою інформацією, пошкодження виявилися незначними.

На момент нападу в офісі перебували близько 30 людей. Там проходив вечір виступів молодіжного крила партії. Голова молодих демократів Рейчел Смук повідомила, що присутні були шоковані через вибух.

За її словами, у верхній частині дверей вибухом вибило скло, а приміщення заповнив дим. Після інциденту члени правління організували евакуацію людей через запасний вихід до саду.

Смук також заявила, що подібне насильство впливає на демократію загалом і наголосила на необхідності безпечної участі громадян у політичному житті.

