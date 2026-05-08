В штаб-квартире партии премьер-министра Нидерландов произошел взрыв — полиция задержала подозреваемого

08:48, 8 мая 2026
В здании партии D66 в Гааге, где находилось около 30 человек, взорвался пиротехнический устройство, брошенное через почтовую щель.
Фото: NOS
В Гааге произошел взрыв в штаб-квартире политической партии D66, которую возглавляет премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. Об этом сообщает NOS.

По данным полиции, примерно через час после инцидента правоохранители задержали подозреваемого. Следствие установило, что мужчина бросил в почтовую щель в дверях офиса петарду или самодельный фейерверк.

Представитель партии D66 заявил, что через почтовый ящик была брошена пиротехническая бомба. В момент взрыва в здании находились люди, однако никто не пострадал.

«Люди были напуганы», — отметил представитель партии.

Роб Йеттен назвал инцидент «трусливым актом запугивания». В соцсетях он заявил, что в демократических Нидерландах насилию не позволят заставить кого-то замолчать.

Полиция оцепила район вокруг здания. По предварительной информации, повреждения оказались незначительными.

На момент нападения в офисе находились около 30 человек. Там проходил вечер выступлений молодежного крыла партии. Председатель молодых демократов Рэйчел Смук сообщила, что присутствующие были шокированы взрывом.

По её словам, в верхней части двери взрывом выбило стекло, а помещение заполнил дым. После инцидента члены правления организовали эвакуацию людей через запасной выход в сад.

Смук также заявила, что подобное насилие подрывает демократию в целом, и подчеркнула необходимость обеспечения безопасности граждан при участии в политической жизни.

