  У світі

Греція готує масштабну реформу Конституції щодо судів, виборів, освіти, медіа та ШІ

11:30, 8 травня 2026
Серед пропозицій — голосування поштою, нові правила призначення суддів і шестирічний термін президента.
Фото: Ekathimerini
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс представив концепцію конституційної реформи, підготовлену керівною партією «Нова демократія». Документ передбачає зміни до 30 статей Конституції та охоплює реформу судової системи, виборчих процедур, державного управління, освіти й регулювання медіа. Про це повідомляє Ekathimerini.

Концепцію презентували парламентській фракції партії. За словами урядовців, це стане початком тривалого та багатоетапного процесу конституційних змін. Офіційно процедуру планують розпочати у травні після подання пропозиції щонайменше 50 депутатами та створення парламентського комітету з перегляду Конституції.

Однією з ключових пропозицій є зміна статті 86 Конституції, яка регулює відповідальність міністрів. Уряд пропонує скасувати вимогу щодо негайних дій парламенту та позбавити його повноважень проводити попередні розслідування. Натомість такі перевірки має здійснювати апеляційний прокурор, а рішення про відкриття кримінального провадження ухвалюватиметься парламентом абсолютною більшістю під час поіменного голосування.

Також пакет поправок передбачає запровадження голосування поштою для виборців у самій Греції. Раніше така система діяла лише для громадян за кордоном. Окремо пропонується встановити шестирічний термін повноважень президента.

Значний блок змін стосується судової системи. Призначення на найвищі судові посади пропонують передати спеціальній парламентській комісії, яка працюватиме зі списками кандидатів, сформованими пленарними засіданнями суддів. Уряд при цьому не братиме участі у відборі.

Концепція також містить положення щодо змін клімату, розвитку відновлюваної енергетики, доступного житла та міжпоколінної справедливості. Крім того, пропонуються конституційні гарантії належної законодавчої практики, фіскального балансу та демократичної організації політичних партій.

У сфері освіти пропонують закріпити норму, за якою обов’язкове шкільне навчання не може тривати менше ніж 11 років. Також планують дозволити діяльність закладів вищої освіти державного або недержавного некомерційного типу під незалежним наглядом.

Окремі зміни стосуються державного сектору, захисту права власності та нових процедур призначення керівників незалежних органів влади.

У документі також міститься положення щодо штучного інтелекту. У ньому зазначено, що ШІ «має служити свободі та добробуту суспільства» із мінімізацією ризиків та максимізацією переваг.

Крім того, запропоновано зміни у сфері медіа для «очищення та раціоналізації» регулювання друкованих ЗМІ, телебачення, радіо та інтернету, а також для посилення захисту журналістів у відносинах із роботодавцями.

