Греция готовит масштабную реформу Конституции, касающуюся судов, выборов, образования, СМИ и ИИ

Среди предложений — голосование по почте, новые правила назначения судей и шестилетний срок полномочий президента.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис представил концепцию конституционной реформы, подготовленную правящей партией «Новая демократия». Документ предусматривает изменения в 30 статьях Конституции и охватывает реформу судебной системы, избирательных процедур, государственного управления, образования и регулирования СМИ. Об этом сообщает Ekathimerini.

Концепцию представили парламентской фракции партии. По словам чиновников, это станет началом длительного и многоэтапного процесса конституционных изменений. Официально процедуру планируют начать в мае после подачи предложения как минимум 50 депутатами и создания парламентского комитета по пересмотру Конституции.

Одним из ключевых предложений является изменение статьи 86 Конституции, которая регулирует ответственность министров. Правительство предлагает отменить требование о немедленных действиях парламента и лишить его полномочий проводить предварительные расследования. Вместо этого такие проверки должен осуществлять апелляционный прокурор, а решение об открытии уголовного производства будет приниматься парламентом абсолютным большинством при поименном голосовании.

Также пакет поправок предусматривает введение голосования по почте для избирателей в самой Греции. Ранее такая система действовала только для граждан за рубежом. Отдельно предлагается установить шестилетний срок полномочий президента.

Значительная часть изменений касается судебной системы. Предлагается передать полномочия по назначению на высшие судебные должности специальной парламентской комиссии, которая будет работать со списками кандидатов, сформированными на пленарных заседаниях судей. При этом правительство не будет участвовать в отборе.

Концепция также содержит положения, касающиеся изменения климата, развития возобновляемой энергетики, доступного жилья и межпоколенческой справедливости. Кроме того, предлагаются конституционные гарантии надлежащей законодательной практики, фискального баланса и демократической организации политических партий.

В сфере образования предлагается закрепить норму, согласно которой обязательное школьное обучение не может длиться менее 11 лет. Также планируется разрешить деятельность высших учебных заведений государственного или негосударственного некоммерческого типа под независимым надзором.

Отдельные изменения касаются государственного сектора, защиты права собственности и новых процедур назначения руководителей независимых органов власти.

В документе также содержится положение об искусственном интеллекте. В нем указано, что ИИ «должен служить свободе и благосостоянию общества» с минимизацией рисков и максимизацией преимуществ.

Кроме того, предложены изменения в сфере медиа для «очистки и рационализации» регулирования печатных СМИ, телевидения, радио и интернета, а также для усиления защиты журналистов в отношениях с работодателями.

