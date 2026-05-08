У ЄС намагаються зрушити питання заморожених активів РФ на 210 млрд євро для України, проте є ті, хто проти

12:24, 8 травня 2026
Попри нову ініціативу Нідерландів, частина країн Євросоюзу застерігає від юридичних і фінансових ризиків такого рішення.
Фото: Getty Images
Нідерланди намагаються відновити в Європейському Союзі обговорення механізму передачі Україні до 210 мільярдів євро заморожених російських активів, які можуть бути використані для фінансування оборони у 2026 році. Про це повідомляє Politico.

За даними видання, міністр фінансів Нідерландів Елко Хайнен під час закритих перемовин у Брюсселі заручився підтримкою частини колег з ЄС щодо повернення до цієї теми. Йдеться про зустріч міністрів фінансів у форматі Ради з економічних і фінансових питань (Ecofin).

Водночас відновлення дискусії може знову загострити юридичні, політичні та фінансові суперечки в ЄС. Раніше подібні обговорення викликали розбіжності між країнами-членами, зокрема через ризики можливих позовів і вимог компенсацій у разі спроби Росії повернути активи.

Зокрема, проти пропозицій Єврокомісії виступали Бельгія, Болгарія, Франція, Італія та Мальта. Також у Європейському центральному банку застерігали, що використання заморожених коштів може створити ризики для довіри до фінансової системи єврозони.

Обговорення відбувається на тлі того, що ЄС поки не розпочав виплати за погодженим кредитним пакетом обсягом 90 мільярдів євро, який має покривати частину фінансових потреб України. За оцінками, ця сума покриває лише близько двох третин прогнозованого бюджетного дефіциту України до 2027 року.

Європейська комісія паралельно веде переговори з Канадою, Великою Британією, США та Японією щодо можливого додаткового фінансування. Водночас у Брюсселі визнають, що обсяг майбутньої підтримки залишається невизначеним.

Близько 185 мільярдів євро російських активів перебувають під управлінням бельгійського депозитарію Euroclear, що є однією з причин обережної позиції Брюсселя через ризики можливих відповідних дій з боку Москви.

Окремі країни ЄС наполягають, що у разі затягування війни Євросоюзу доведеться або розширювати спільні запозичення, або повертатися до питання використання заморожених російських активів як джерела фінансування підтримки України.

