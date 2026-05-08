В ЕС пытаются продвинуть вопрос о замороженных активах РФ на сумму 210 млрд евро для Украины, однако есть те, кто против

Несмотря на новую инициативу Нидерландов, часть стран Евросоюза предупреждает о юридических и финансовых рисках такого решения.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нидерланды пытаются возобновить в Европейском Союзе обсуждение механизма передачи Украине до 210 миллиардов евро замороженных российских активов, которые могут быть использованы для финансирования обороны в 2026 году. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, министр финансов Нидерландов Элко Хайнен во время закрытых переговоров в Брюсселе заручился поддержкой части коллег из ЕС в отношении возвращения к этой теме. Речь идет о встрече министров финансов в формате Совета по экономическим и финансовым вопросам (Ecofin).

В то же время возобновление дискуссии может вновь обострить юридические, политические и финансовые споры в ЕС. Ранее подобные обсуждения вызывали разногласия между странами-членами, в частности из-за рисков возможных исков и требований компенсаций в случае попытки России вернуть активы.

В частности, против предложений Еврокомиссии выступали Бельгия, Болгария, Франция, Италия и Мальта. Также в Европейском центральном банке предупреждали, что использование замороженных средств может создать риски для доверия к финансовой системе еврозоны.

Обсуждение проходит на фоне того, что ЕС пока не приступил к выплатам по согласованному кредитному пакету объемом 90 миллиардов евро, который должен покрыть часть финансовых потребностей Украины. По оценкам, эта сумма покрывает лишь около двух третей прогнозируемого бюджетного дефицита Украины до 2027 года.

Европейская комиссия параллельно ведет переговоры с Канадой, Великобританией, США и Японией о возможном дополнительном финансировании. В то же время в Брюсселе признают, что объем будущей поддержки остается неопределенным.

Около 185 миллиардов евро российских активов находятся под управлением бельгийского депозитария Euroclear, что является одной из причин осторожной позиции Брюсселя из-за рисков возможных ответных действий со стороны Москвы.

Отдельные страны ЕС настаивают, что в случае затягивания войны Евросоюзу придется либо расширять совместные заимствования, либо возвращаться к вопросу использования замороженных российских активов в качестве источника финансирования поддержки Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.