ЄС готує масштабну заборону соцмереж для дітей: обмеження можуть запровадити вже цього року

Нові правила можуть стосуватися TikTok, Instagram, YouTube та інших популярних платформ для користувачів молодше 15 років.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський Союз може запровадити масштабну заборону на використання соціальних мереж дітьми.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, відповідну ініціативу можуть представити вже у липні 2026 року після отримання рекомендацій експертної групи.

«Питання не в тому, чи повинні молоді люди мати доступ до соціальних мереж. Питання в тому, чи повинні соціальні мережі мати доступ до молоді. Давайте повернемо дітям дитинство», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона також звинуватила соцмережі в експлуатації дітей та наголосила, що дискусію про мінімальний вік для користування такими платформами «більше неможливо ігнорувати».

Які країни вже готують заборони

Однією з перших європейських країн, яка планує ввести обмеження, стане Данія. Країна має намір уже цього року заборонити користування соцмережами дітям до 15 років.

Подібні ініціативи також розглядають або готують у Франції, Греції, Австрії, Польщі, Португалії, Іспанії, Словенії, Бельгії, Люксембурзі та на Мальті.

Якщо ЄС ухвалить загальноєвропейську заборону, вона стане найбільшою у світі — обмеження можуть торкнутися приблизно 65 мільйонів дітей віком до 15 років та близько 70 мільйонів неповнолітніх до 16 років, вказує Courthouse News.

Австралія та Індонезія вже ввели обмеження

Першою країною у світі, яка офіційно заборонила дітям користуватися соцмережами, стала Австралія. Це сталося у грудні 2025 року.

У березні 2026 року до неї приєдналася Індонезія, яка також заборонила доступ до соцмереж дітям молодше 16 років.

Втім, результати австралійської моделі виявилися неоднозначними. Багато дітей заявили, що легко обходять встановлені обмеження.

Які правила вже діють у ЄС

Європейський Союз уже запровадив низку обмежень для захисту неповнолітніх у межах закону Digital Services Act, який набув чинності два роки тому.

Документ обмежує використання платформ дітьми до 13 років. Йдеться, зокрема, про TikTok, Instagram, YouTube, Twitch, Reddit та Discord.

Минулого місяця Єврокомісія заявила, що Meta порушила вимоги закону, оскільки її платформи Facebook та Instagram не забезпечили належного недопущення дітей до 13 років.

Також у лютому ЄС попередив TikTok про можливі великі штрафи через так званий «залежний дизайн» платформи.

У Європі готують нову систему перевірки віку

У межах посилення захисту дітей Євросоюз у квітні представив спеціальний застосунок для перевірки віку користувачів. Брюссель уже закликав країни-члени впровадити цю систему.

Згідно з чинними правилами ЄС, онлайн-платформи повинні:

захищати персональні дані дітей;

давати неповнолітнім більше контролю над контентом у стрічках;

обмежувати доступ до шкідливого контенту;

запобігати потраплянню дітей у так звані «контентні кролячі нори», коли алгоритми постійно просувають однотипний контент.

Водночас критики таких ініціатив попереджають про можливі ризики. На їхню думку, повні заборони можуть виявитися неефективними, підштовхнути дітей до небезпечніших частин інтернету, обмежити доступ до важливої інформації та створити загрози для свободи слова і приватності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.