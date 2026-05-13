ЕС готовит масштабный запрет соцсетей для детей: ограничения могут ввести уже в этом году

Новые правила могут коснуться TikTok, Instagram, YouTube и других популярных платформ для пользователей младше 15 лет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз может ввести масштабный запрет на использование социальных сетей детьми.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, соответствующую инициативу могут представить уже в июле 2026 года после получения рекомендаций экспертной группы.

«Вопрос не в том, должны ли молодые люди иметь доступ к социальным сетям. Вопрос в том, должны ли социальные сети иметь доступ к молодежи. Давайте вернем детям детство», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она также обвинила соцсети в эксплуатации детей и подчеркнула, что дискуссию о минимальном возрасте для пользования такими платформами «больше невозможно игнорировать».

Какие страны уже готовят запреты

Одной из первых европейских стран, которая планирует ввести ограничения, станет Дания. Страна намерена уже в этом году запретить пользование соцсетями детям до 15 лет.

Подобные инициативы также рассматривают или готовят во Франции, Греции, Австрии, Польше, Португалии, Испании, Словении, Бельгии, Люксембурге и на Мальте.

Если ЕС примет общеевропейский запрет, он станет крупнейшим в мире — ограничения могут затронуть примерно 65 миллионов детей в возрасте до 15 лет и около 70 миллионов несовершеннолетних до 16 лет, указывает Courthouse News.

Австралия и Индонезия уже ввели ограничения

Первой страной в мире, которая официально запретила детям пользоваться соцсетями, стала Австралия. Это произошло в декабре 2025 года.

В марте 2026 года к ней присоединилась Индонезия, которая также запретила доступ к соцсетям детям младше 16 лет.

Впрочем, результаты австралийской модели оказались неоднозначными. Многие дети заявили, что легко обходят установленные ограничения.

Какие правила уже действуют в ЕС

Европейский Союз уже ввел ряд ограничений для защиты несовершеннолетних в рамках закона Digital Services Act, который вступил в силу два года назад.

Документ ограничивает использование платформ детьми до 13 лет. Речь, в частности, идет о TikTok, Instagram, YouTube, Twitch, Reddit и Discord.

В прошлом месяце Еврокомиссия заявила, что Meta нарушила требования закона, поскольку ее платформы Facebook и Instagram не обеспечили надлежащего недопущения детей до 13 лет.

Также в феврале ЕС предупредил TikTok о возможных крупных штрафах из-за так называемого «зависимого дизайна» платформы.

В Европе готовят новую систему проверки возраста

В рамках усиления защиты детей Евросоюз в апреле представил специальное приложение для проверки возраста пользователей. Брюссель уже призвал страны-члены внедрить эту систему.

Согласно действующим правилам ЕС, онлайн-платформы должны:

защищать персональные данные детей;

давать несовершеннолетним больше контроля над контентом в лентах;

ограничивать доступ к вредному контенту;

предотвращать попадание детей в так называемые «контентные кроличьи норы», когда алгоритмы постоянно продвигают однотипный контент.

В то же время критики таких инициатив предупреждают о возможных рисках. По их мнению, полные запреты могут оказаться неэффективными, подтолкнуть детей к более опасным частям интернета, ограничить доступ к важной информации и создать угрозы для свободы слова и приватности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.