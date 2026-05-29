Австрійця засудили до 15 років за підготовку нападу на концерт Тейлор Свіфт у Відні

11:41, 29 травня 2026
Австрійський суд визнав винним 21-річного чоловіка у підготовці нападу на концерт Тейлор Свіфт у Відні у 2024 році.
Австрійський суд 28 травня визнав винним чоловіка, який майже два роки тому планував напад на концерт Тейлор Свіфт у Відні. Його засудили до 15 років позбавлення волі, пише AP.

Земельний суд у Вінер-Нойштадті, на південь від столиці Австрії, визнав 21-річного громадянина країни винним за кількома обвинуваченнями, зокрема пов’язаними з підготовкою нападу на концерт. Хоча змову вдалося зірвати, австрійська влада все одно скасувала три концерти Тейлор Свіфт у серпні 2024 року.

Адвокат обвинуваченого повідомила, що Беран А. ще під час першого дня судового процесу минулого місяця визнав свою провину за обвинуваченнями, пов’язаними з підготовкою нападу на концерт.

Перед тим як суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення вироку, обвинувачений сказав: «Я лише хочу сказати, що мені шкода».

За даними слідства, Беран А. планував атакувати людей біля стадіону «Ернст Гаппель» за допомогою ножів або саморобних вибухових пристроїв.  

Також слідство встановило, що Беран А. підтримував контакти з членами терористичного угруповання «Ісламська держава». Прокурори заявили, що він обговорював придбання зброї та виготовлення вибухівки, а також намагався незаконно купити зброю напередодні концертів і присягнув на вірність терористичній організації.

Під час обшуку його квартири 7 серпня 2024 року правоохоронці виявили матеріали для виготовлення бомб. Концерти мали розпочатися вже наступного дня.

Беран А. постав перед судом разом з іншим 21-річним обвинуваченим — Ардою К. Вони, а також третій чоловік — Хасан Е., який був заарештований і досі перебуває під вартою.

