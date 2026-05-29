Австрийца приговорили к 15 годам за подготовку нападения на концерт Тейлор Свифт в Вене

11:41, 29 мая 2026
Австрийский суд признал виновным 21-летнего мужчину в подготовке нападения на концерт Тейлор Свифт в Вене в 2024 году.
Австрийский суд 28 мая признал виновным мужчину, который почти два года назад планировал нападение на концерт Тейлор Свифт в Вене. Его приговорили к 15 годам лишения свободы, пишет AP.

Земельный суд в Винер-Нойштадте, к югу от столицы Австрии, признал 21-летнего гражданина страны виновным по нескольким обвинениям, в том числе связанным с подготовкой нападения на концерт. Хотя заговор удалось сорвать, австрийские власти все равно отменили три концерта Тейлор Свифт в августе 2024 года.

Адвокат обвиняемого сообщила, что Беран А. еще в первый день судебного процесса в прошлом месяце признал свою вину по обвинениям, связанным с подготовкой нападения на концерт.

Перед тем как суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, обвиняемый сказал: «Я лишь хочу сказать, что мне жаль».

По данным следствия, Беран А. планировал атаковать людей возле стадиона «Эрнст Хаппель» с помощью ножей или самодельных взрывных устройств.

Также следствие установило, что Беран А. поддерживал контакты с членами террористической группировки «Исламское государство». Прокуроры заявили, что он обсуждал приобретение оружия и изготовление взрывчатки, а также пытался незаконно купить оружие накануне концертов и принес присягу на верность террористической организации.

Во время обыска его квартиры 7 августа 2024 года правоохранители обнаружили материалы для изготовления бомб. Концерты должны были начаться уже на следующий день.

Беран А. предстал перед судом вместе с другим 21-летним обвиняемым — Ардой К. Они, а также третий мужчина — Хасан Э., который был арестован и до сих пор находится под стражей.

