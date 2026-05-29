Румунія розглядає застосування статті 4 НАТО після падіння російського дрона

У Румунії заявили, що це питання перебуває на етапі обговорення, а остаточне рішення щодо можливого скликання Ради національної безпеки має ухвалити президент країни.

Як відомо, у ніч на 29 травня, під час російської повітряної атаки на Україну, дрон впав на 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, після чого почалась пожежа. Відомо про двох постраждалих.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що країна розглядає можливість ініціювання консультацій із союзниками в межах НАТО за статтею 4 після інциденту. Про це вона сказала в ефірі digi24.

За її словами, інцидент із російським дроном може стати підставою для застосування статті 4 Північноатлантичного договору, яка передбачає консультації між країнами-членами НАТО у разі загрози їхній безпеці, територіальній цілісності або політичній незалежності.

Посадовиця підкреслила, що це питання перебуває на етапі обговорення, а остаточне рішення щодо можливого скликання Ради національної безпеки має ухвалити президент країни.

«Стаття 4 — це інструмент, який Румунія може використовувати. Інцидент минулої ночі підпадає під категорію інцидентів, що виправдовують використання інструментів такого типу. Ми говоримо про консультації між союзними державами в той момент, коли одна із союзних держав вважає, що існує загроза для неї. Очевидно, що застосування статті 4 є спільним міжвідомчим рішенням», — пояснила вона.

Стаття 4 НАТО передбачає не військову відповідь, а саме консультації між союзниками щодо подальших кроків у разі виникнення загрози для держави-члена. Раніше до цього механізму вже зверталися країни Альянсу, зокрема Польща.

