Румыния рассматривает применение статьи 4 НАТО после падения российского дрона

12:04, 29 мая 2026
В Румынии заявили, что этот вопрос находится на этапе обсуждения, а окончательное решение относительно возможного созыва Совета национальной безопасности должен принять президент страны.
Фото: hotnews.ro
Как известно, в ночь на 29 мая, во время российской воздушной атаки на Украину, дрон упал на 10-этажный дом в румынском городе Галац, после чего начался пожар. Известно о двух пострадавших.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что страна рассматривает возможность инициирования консультаций с союзниками в рамках НАТО по статье 4 после инцидента. Об этом она сказала в эфире Digi24.

По ее словам, инцидент с российским дроном может стать основанием для применения статьи 4 Североатлантического договора, которая предусматривает консультации между странами-членами НАТО в случае угрозы их безопасности, территориальной целостности или политической независимости.

Чиновница подчеркнула, что этот вопрос находится на этапе обсуждения, а окончательное решение относительно возможного созыва Совета национальной безопасности должен принять президент страны.

«Статья 4 — это инструмент, который Румыния может использовать. Инцидент прошлой ночью подпадает под категорию инцидентов, оправдывающих использование инструментов такого типа. Мы говорим о консультациях между союзными государствами в тот момент, когда одно из союзных государств считает, что для него существует угроза. Очевидно, что применение статьи 4 является совместным межведомственным решением», — пояснила она.

Статья 4 НАТО предусматривает не военный ответ, а именно консультации между союзниками относительно дальнейших шагов в случае возникновения угрозы для государства-члена. Ранее к этому механизму уже обращались страны Альянса, в частности Польша.

