Рада ЄС призначила Корнелію Тейлор новою очільницю Консультативної місії з реформ безпеки в Україні

Корнелія Тейлор очолить місію з 1 липня і змінить на посаді Рольфа Холмбо.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада ЄС ухвалила рішення про призначення нової керівниці Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine). З 1 липня 2026 року місію очолить Корнелія Тейлор з Німеччини, яка змінить на посаді Рольфа Холмбо. Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Рішення про призначення було ухвалене Політичним та безпековим комітетом 28 травня 2026 року.

Корнелія Тейлор є німецькою юристкою з більш ніж 20-річним досвідом управління складними міжнародними операціями в умовах нестабільної безпекової ситуації. Вона працювала на керівних посадах у місіях ООН та ЄС у Косово, Демократичній Республіці Конго та Афганістані. З лютого 2024 року вона обіймала посаду заступниці голови Місії ОБСЄ в Косово, а з вересня 2024 року по травень 2025 року виконувала обов’язки керівниці місії.

Консультативна місія ЄС в Україні (EUAM Ukraine) є цивільною місією без виконавчих повноважень, створеною на запрошення української влади 22 липня 2014 року. Вона надає підтримку реформам у сфері цивільної безпеки відповідно до стандартів ЄС, принципів належного врядування та прав людини, а також допомагає у виконанні зобов’язань України в межах євроінтеграційного курсу.

Після суттєвого оновлення мандата у 2022 році, у зв’язку з повномасштабною агресією росії проти України, місія також підтримує українські органи у розслідуванні та переслідуванні міжнародних злочинів, сприяє інтегрованому управлінню кордонами та роботі на деокупованих територіях.

11 травня 2026 року Рада ЄС розширила мандат місії, додавши напрям протидії гібридним загрозам та підтримки реінтеграції ветеранів.

EUAM Ukraine має польові офіси в Києві, Львові та Одесі, а також мобільний підрозділ. Офіси в Харкові та Маріуполі наразі не функціонують. У складі місії працюють понад 400 міжнародних і місцевих співробітників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.