  1. У світі
  2. / В Україні

Рада ЄС призначила Корнелію Тейлор новою очільницю Консультативної місії з реформ безпеки в Україні

15:05, 29 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Корнелія Тейлор очолить місію з 1 липня і змінить на посаді Рольфа Холмбо.
Рада ЄС призначила Корнелію Тейлор новою очільницю Консультативної місії з реформ безпеки в Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада ЄС ухвалила рішення про призначення нової керівниці Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine). З 1 липня 2026 року місію очолить Корнелія Тейлор з Німеччини, яка змінить на посаді Рольфа Холмбо. Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Рішення про призначення було ухвалене Політичним та безпековим комітетом 28 травня 2026 року.

Корнелія Тейлор є німецькою юристкою з більш ніж 20-річним досвідом управління складними міжнародними операціями в умовах нестабільної безпекової ситуації. Вона працювала на керівних посадах у місіях ООН та ЄС у Косово, Демократичній Республіці Конго та Афганістані. З лютого 2024 року вона обіймала посаду заступниці голови Місії ОБСЄ в Косово, а з вересня 2024 року по травень 2025 року виконувала обов’язки керівниці місії.

Консультативна місія ЄС в Україні (EUAM Ukraine) є цивільною місією без виконавчих повноважень, створеною на запрошення української влади 22 липня 2014 року. Вона надає підтримку реформам у сфері цивільної безпеки відповідно до стандартів ЄС, принципів належного врядування та прав людини, а також допомагає у виконанні зобов’язань України в межах євроінтеграційного курсу.

Після суттєвого оновлення мандата у 2022 році, у зв’язку з повномасштабною агресією росії проти України, місія також підтримує українські органи у розслідуванні та переслідуванні міжнародних злочинів, сприяє інтегрованому управлінню кордонами та роботі на деокупованих територіях.

11 травня 2026 року Рада ЄС розширила мандат місії, додавши напрям протидії гібридним загрозам та підтримки реінтеграції ветеранів.

EUAM Ukraine має польові офіси в Києві, Львові та Одесі, а також мобільний підрозділ. Офіси в Харкові та Маріуполі наразі не функціонують. У складі місії працюють понад 400 міжнародних і місцевих співробітників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Європа Україна Рада Європи безпека призначення

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву відсторонили від здійснення правосуддя через підозру в отриманні хабара

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Українці зможуть захищати цивільні права через претензійний порядок без звернення до суду

Новий законопроєкт пропонує закріпити у Цивільному кодексі України порядок досудового врегулювання спорів шляхом направлення письмової претензії.

Суддю Великої Палати Верховного Суду Ігоря Желєзного відсторонено від здійснення правосуддя: рішення ВРП

У зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду Ігоря Желєзного.

Авто, вилучене на потреби ЗСУ, неможливо повернути до кінця війни — що кажуть суди

При вилученні майна на потреби ЗСУ повернення реквізованих активів майже не застосовується, тоді як основним способом захисту стає стягнення компенсації.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]