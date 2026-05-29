Совет ЕС назначил Корнелию Тейлор новым главой Консультативной миссии по реформам в сфере безопасности в Украине

15:05, 29 мая 2026
Корнелия Тейлор возглавит миссию с 1 июля и сменит на этом посту Рольфа Холмбо.
Совет ЕС принял решение о назначении нового руководителя Консультативной миссии Европейского Союза в Украине (EUAM Ukraine). С 1 июля 2026 года миссию возглавит Корнелия Тейлор из Германии, которая сменит на этом посту Рольфа Холмбо. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Решение о назначении было принято Политическим и комитетом по безопасности 28 мая 2026 года.

Корнелия Тейлор — немецкий юрист с более чем 20-летним опытом управления сложными международными операциями в условиях нестабильной обстановки в сфере безопасности. Она работала на руководящих должностях в миссиях ООН и ЕС в Косово, Демократической Республике Конго и Афганистане. С февраля 2024 года она занимала должность заместителя главы Миссии ОБСЕ в Косово, а с сентября 2024 года по май 2025 года исполняла обязанности главы миссии.

Консультативная миссия ЕС в Украине (EUAM Ukraine) является гражданской миссией без исполнительных полномочий, созданной по приглашению украинских властей 22 июля 2014 года. Она оказывает поддержку реформам в сфере гражданской безопасности в соответствии со стандартами ЕС, принципами надлежащего управления и прав человека, а также помогает в выполнении обязательств Украины в рамках евроинтеграционного курса.

После существенного обновления мандата в 2022 году в связи с полномасштабной агрессией России против Украины миссия также оказывает поддержку украинским органам в расследовании и преследовании международных преступлений, содействует интегрированному управлению границами и работе на деоккупированных территориях.

11 мая 2026 года Совет ЕС расширил мандат миссии, добавив направление противодействия гибридным угрозам и поддержки реинтеграции ветеранов.

EUAM Ukraine имеет полевые офисы в Киеве, Львове и Одессе, а также мобильное подразделение. Офисы в Харькове и Мариуполе в настоящее время не функционируют. В составе миссии работают более 400 международных и местных сотрудников.

