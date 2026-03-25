Композитор культової пісні з мультфільму «Король Лев» подав до суду на коміка через переклад твору

Композитор звинувачує стендап-коміка у навмисному викривленні перекладу та шкоді репутації на мільйони доларів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південноафриканський композитор — лауреат премії «Греммі», який написав і виконав культовий вступний хор у пісні «Circle of Life» для фільмів Disney «Король Лев», подав позов проти коміка, звинувативши його у завданні шкоди репутації через навмисне спотворення змісту пісні в подкасті та під час стендап-виступів, пише New York Post.

У позові Лебоханг Мораке звинувачує зімбабвійського коміка Лірнмора Мваньєнєку, відомого як Learnmore Jonasi, у навмисному неправильному перекладі твору, який відкриває фільм Disney 1994 року та є центральним елементом сценічних постановок і ремейку 2019 року.

Суперечка, яка набула вірусного поширення, оскільки обидва чоловіки обмінюються заявами у соцмережах, виникла через висловлювання Джонасі у його стендап-виступах та нещодавньому подкасті, де він перекладав слова пісні із зулу та коса — двох із 12 офіційних мов Південної Африки. Позов подано цього місяця до федерального суду в Лос-Анджелесі, де проживає Мораке, який виступає під сценічним ім’ям Lebo M, і де нещодавно виступав Джонасі.

У позові стверджується, що Джонасі навмисно висміював «культурне значення хору за допомогою перебільшених імітацій».

Юристи Мораке у позові визнають, що слово «ingonyama» може буквально перекладатися як «лев», але зазначають, що в пісні воно використовується як «королівська метафора», що символізує владу, і що Джонасі навмисно спотворив «африканське вокальне проголошення, засноване на південноафриканській традиції». У позові також зазначено, що Джонасі «отримав овації стоячи» за подібний жарт під час стендап-виступу 12 березня в Лос-Анджелесі.

Як зазначається, такі вірусні висловлювання шкодять діловим відносинам Мораке з Disney та його доходам від роялті, спричинивши понад 20 мільйонів доларів фактичних збитків.

Позов також передбачає стягнення 7 мільйонів доларів штрафних збитків.

У позовній заяві також стверджується, що Джонасі подавав свій переклад «як авторитетний факт, а не як гумор», тому на нього не повинні поширюватися гарантії свободи слова, які зазвичай захищають пародію та сатиру.

Джонасі заявив, що є «великим шанувальником» творчості Мораке і любить цю пісню. Дізнавшись, що композитор незадоволений, він хотів записати спільне відео, щоб пояснити глибший зміст композиції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.